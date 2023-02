"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 8 février 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto du mercredi 8 février 2023 a dévoilé sa combinaison gagnante. Trois millions d'euros étaient en jeu. Avez-vous trouvé les résultats ?

[Mis à jour le 8 février 2023 à 20h57] Le tirage du Loto du mercredi 8 février 2023 a-t-il fait un grand gagnant ? Au risque de vous décevoir : non. Personne n'a trouvé les cinq chiffres et le N°Chance du jour. Trois millions d'euros étaient pourtant en jeu. Faute de champion, ils sont donc remis en jeu pour le prochain tirage du Loto, prévu samedi 11 février. En attendant, retrouvez tous les résultats du Loto, car outre la combinaison gagnante, il y a aussi 10 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros.

Tirage du 08/02/2023 16 - 21 - 24 - 34 - 44 Chance : 7

Joker+ 6 306 321

Option 2nd tirage : 29 - 30 - 36 - 41 - 45

10 codes gagnants : G 9267 9347 - I 5754 8207 - J 5996 1325 - L 5885 1232 - O 0405 4702 - O 3623 4795 - P 8327 4447 - Q 3805 6913 - R 4804 3635 - V 5800 9669

Si personne n'est parvenu à mettre la main sur le résultat du Loto ce mercredi, le détail de la répartition des gains du jour dévoile tout de même qu'un petit chanceux ou une petite chanceuse avait coché les cinq bons chiffres. Seul le N°Chance n'était pas le bon. Ce participant remporte ainsi la coquette somme de 151 089,50 euros. Par ailleurs, 57 grilles ont également été cochées de quatre des cinq bons chiffres, ainsi que du bon N°Chance. 646,90 euros seront donc remis aux gagnants de ce rang 3. Encore faut-il qu'ils se manifestent. "Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe", précise à ce sujet la FDJ sur son site.

Prochain rendez-vous samedi, donc. Si vous souhaitez tenter votre chance à ce nouveau tirage du Loto, il est possible de le faire sans plus attendre, le tout est d'être sûr de votre karma. Car, à 2,20 euros la grille, ce serait dommage de tenter sa chance alors que vos étoiles ne sont clairement pas alignées. Comme lors de chaque tirage du Loto, qui a lieu chaque lundi, mercredi et samedi, il sera possible de participer jusqu'à 20h15. Le résultat gagnant sera délivré sur les coups de 20h45.