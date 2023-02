Manifestations du 7 février : suivez la journée de grève en direct

Invité ce matin sur RTL , le syndicaliste de la CGT a critiqué l'action d'Emmanuel Macron. "On a affaire à un président de la République, qui par ego surdimensionné, veut montrer que, lui, est capable de faire passer une réforme quel que soit l'avis de l'opinion publique" a-t-il clamé. Il a estimé que le Président "jouait avec le feu", et qu'il ne voyait pas "beaucoup de députés notamment dans la majorité qui écoutent le peuple" a-t-il déclaré.

Dans la matinée plusieurs lycées ont été bloqués par les étudiants. À Paris, plusieurs barrages filtrants ont été mis en place par les étudiants au lycée Sophie Germain, et aux lycées Charlemagne, Turgot et Montaigne. Le lycée Balzac était complétement bloqué ce matin. La police est intervenue dans le 8ème arrondissement au lycée Racine, et des heurts ont éclaté. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de débloquer le lycée.

Dès 10h, les premiers cortèges s'élanceront dans plusieurs villes de France. Le cortège toulousain sera l'un des premiers de la journée avec une réunion à 10h au métro Saint-Cyprien qui traversera la Garonne via le pont des Catalans avant de rejoindre Jean-Jaurès via les grands boulevards.

La SNCF a détaillé les perturbations engendrées par la grève du 7 février durant le week-end et les a réaffirmé hier. Les difficultés sont nombreuses avec en moyenne 1 TGV sur 2 et 3 TER sur 10. Ces proportions peuvent évoluer selon les régions. Retrouvez le détail des prévisions dans notre article dédié.

08:49 - La grève du 7 février soutenue par les Français ?

"Les Français soutiennent les grèves et ne sont pas opposés aux blocages". C'est la conviction de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT invité de RTL ce matin. Fort et convaincu du soutien des salariés à la lutte des syndicats contre la réforme des retraites, le syndicaliste n'a pas peur d'affirmer "qu'il faudra à un moment ou l'autre, accélérer" le mouvement social. Pour l'heure les sondages donnent raison au représentant de la CGT. L'étude de Toluna-Harris Interactive pour RTL et AEF, publié lundi soir montre que la majorité des Français s'oppose toujours à la réforme des retraites : 65% des Français seraient contre le projet de réforme des retraites et 72% affirment soutenir les manifestations.