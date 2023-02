DIRECT. Réforme des retraites à l'Assemblée : qu'ont déjà voté les députés ?

10:28 - Les députés discutent de la fin des régimes spéciaux

Comme mercredi, les députés ont repris l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites en étudiant les amendements consacrés à l'article Premier. Celui-ci "prévoit la fermeture des régimes spéciaux de retraite des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France, et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour les agents qui seront recrutés à compter du 1er septembre 2023."