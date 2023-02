DIRECT. Réforme des retraites : des débats "pas à la hauteur", l'Assemblée patine

Les débats sur la réforme des retraites trainent en longueur à l'Assemblée nationale. Alors que les députés n'ont que jusqu'à minuit pour étudier le texte avant qu'il ne parte au Sénat, un vote sur un article sera-t-il possible ? Peu de chances que les parlementaires évoquent l'âge de départ à la retraite. Les infos en direct.

Vote députés L'essentiel Les débats sur la réforme des retraites n'avancent pas ce vendredi 17 février 2023 à l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est le dernier jour pour l'examen du texte par les députés.

Les députés ont encore 3 000 amendements à examiner avant de pouvoir voter l'article 7 de la réforme des retraites, celui qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite. La journée s'annonce donc chargée et le vote sur l'âge de départ n'est pas garanti.

Alors que les groupes parlementaires s'accusent mutuellement de ralentir les débats, Paul Molac (député LIOT), "trouve que ce n'est pas à la hauteur".

Après plus de dix jours de débats ralentis par les milliers d'amendements déposés par l'opposition, la Nupes a lâché du lest en retirant une grande des amendements qu'il restait encore à examiner.

12:11 - Les discussions stagnent.. Comme depuis mercredi, les députés sont toujours en train de débattre d'amendements visant la création d'un article après l'article 2 afin de trouver des fonds supplémentaires pour financer les caisses de retraites. 11:15 - Les débats "pas à la hauteur" : le coup de gueule d'un député Lors d'une prise de parole à l'Assemblée nationale, Paul Molac, député LIOT de la 4e circonscription du Morbihan, a fustigé la lenteur des débats : "Tout le monde se renvoie l'article 7. Il y a trois coupables dans le fait que nous ne pouvons pas aller à l'article 7. Le premier, c'est le gouvernement : il a choisi le 47.1 qui nous fait discuter de cette réforme en sept jours. Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Le deuxième, c'est évidemment les groupes qui gardent tout un tas d'amendements qui fait qu'on n'y arrivera pas. Le troisième, c'est ceux qui utilisent des artifices de procédures pour pouvoir encore possiblement retarder les débats. Moi je souhaitais qu'on arrive à l'article 7. Vous avez décidé qu'on n'y arriverait pas. Ce petit jeu entre la majorité et LFI me fatigue. Je trouve que ce n'est pas à la hauteur." 09:29 - La motion de censure du RN peut-elle aboutir ? Ce mercredi 15 février la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen, a déposé une motion de censure spontanée définie par l'article 49.2 de la Constitution. Une telle mesure permettrait de renverser le gouvernement de la première ministre, Elisabeth Borne. Pourtant une tel renversement de situation a peu de chances d'aboutir. La motion de censure doit en effet réunir les voix de la majorité absolue des membres de l'hémicycle, c'est à dire 289 voix. Un nombre de voix pour la destitution qui pourrait être théoriquement atteignable car voici la répartition des députés de l'opposition. RN : 88 députés

Nupes : 147 députés

Les Républicains : 61 députés Cependant, comme lors des autres motions de censure déposée par le RN au cours du second mandat d'Emmanuel Macron, les autres groupes d'opposition refuse de collaborer avec le RN. Une question de temps empêche aussi le débat autour de cette mesure, en effet, déposée mercredi à 17h55, celle du RN ne peut donc pas être discutée avant vendredi, 17h55. Or, le texte ne pourra plus être débattu après minuit dans l'hémicycle en raison d'un calendrier imposé. 08:50 - La majorité dénonce la stratégie d'obstruction de la Nupes Tous les membres de la majorité jettent la pierre à la gauche qu'ils accusent d'être à l'origine de l'obstruction sur la réforme des retraites. La Nupes a bien déposé des milliers d'amendements avec un record pour le groupe de La France insoumise, mais avant le dernier jour la gauche des débats la Nupes a retiré une grande majorité des modifications pour pourvoir débattre de l'article 7. Problème ? C'est trop tard selon la majorité qui compte dans la stratégie d'obstruction autant les amendements en nombres que les incidents de séances, qui selon elle ont tous été causé par la gauche. 08:36 - Encore des milliers d'amendements à examiner Les débats vont reprendre là où ils se sont arrêtés : à l'article 3. Pourtant c'est l'article 7 de la réforme des retraites, celui qui prévoit le report de l'âge de départ à la retraite qui concentre toute l'attention. Les chances d'arriver à cet article sont minces car encore près de 3 000 amendements doivent encore être examinés avant de pouvoir traiter de ce point central. 08:29 - Dernier jour de débats sur la réforme des retraites L'Assemblée nationale se prépare au sprint final car ce vendredi 17 février est le dernier jour de débats sur la réforme des retraites. La séance doit débuter à 9 heures et pourrait durer jusqu'à minuit, dernier délai avant que le texte ne parte au Sénat.

La réforme des retraites est LE grand projet sociétal porté par Emmanuel Macron. Le président de la République s'est engagé, dans son programme, à repousser l'âge minimum de départ à 64 ans (contre 62 ans aujourd'hui) après l'arrêt des discussions sur le sujet en 2020 en raison de la pandémie de Covid. La suppression de certains régimes spéciaux avait également été promise. Mais qui est concerné par la réforme ? Avec quel impact ? Toutes les explications dans nos articles dédiés.

Débuté lundi 6 février 2023, l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (nom complet du projet de loi dans lequel sont intégrés des articles sur la réforme des retraites) a déjà permis l'adoption de deux articles sur les 21 (en compte l'article liminaire) que compte le projet de loi. Il s'agit de l'article liminaire, un article technique qui donne les grandes lignes du projet de loi et des explications chiffrées, ainsi que l'article Premier, lequel prévoit la suppression des régimes spéciaux de retraite des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France, et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour les agents qui seront recrutés à compter du 1er septembre 2023.

Le projet de loi sur la réforme des retraites fait l'objet d'une vive contestation, tant auprès des Français qu'au sein de l'Assemblée nationale. L'hémicycle est scindé en deux entre les défenseurs et les opposants à ce texte, rendant l'ambiance électrique au palais Bourbon. Alors que le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative à la chambre basse du Parlement, la réforme portée par Emmanuel Macron n'est pas certaine de passer aisément et cela pourrait ne se jouer qu'à quelques voix. Ainsi, comment se positionne votre député vis-à-vis de ce texte ? Découvrez-le avec notre moteur de recherche.

Pour l'heure, aucun vote sur une motion, un article ou un amendement lié à ce projet de loi n'a été effectué en présence des 577 députés. Jamais l'hémicycle n'a encore été véritablement plein pour se prononcer sur ce texte, d'où l'absence de quelques parlementaires dans notre tableau. Il est cependant à noter que les élus de la majorité gouvernementale (Renaissance, MoDem, Horizons) sont favorables à la réforme, que LR est divisé sur le sujet et que la Nupes et le RN s'y opposent.