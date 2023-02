DIRECT. Réforme des retraites : le débat "empêché" tacle Borne

Alors qu'il ne reste plus que quatre jours à l'Assemblée nationale pour débattre du projet de loi sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne a déclaré, mardi 14 février 2023, que le débat était "empêché" par les milliers d'amendements encore à étudier. Le direct.

Vote députés L'essentiel Les débats sur la réforme des retraites se poursuivent ce mardi 14 février 2023 à l'Assemblée nationale.

Les députés ont encore plus de 10 000 amendements à étudier et reprennent les discussions pour parler de l'article 2... sur 21 !

Or, vendredi soir, à minuit, l'examen du projet de loi au palais Bourbon sera terminé, qu'importe si tout le texte n'a pas pu être étudié.

Plusieurs appels ont été lancés pour que la Nupes retire une grande partie de ses amendements afin d'accélérer le travail parlementaire et permettre l'étude de l'article 7 qui prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans.

A l'Assemblée, Elisabeth Borne a fustigé un débat "empêché par la multiplicité d'amendements et la multiplication des injures, des invectives et des accusations les plus graves."

Les dernières informations sur les débats autour de la réforme des retraites à l'Assemblée sont à suivre en direct sur notre site avec le live vidéo LCP.

16:12 - "Les Français voient un débat empêché" lance Borne En marge des questions au gouvernement qui ont précédé la séance, Elisabeth Borne a taclé les députés de La France insoumise, les pointant comme les responsable d'un "débat empêché". "Les Français ont demandé des compromis, des débats fondés sur les arguments et les idées. Que voient nos compatriotes ? Un débat empêché par la multiplicité d'amendements et la multiplication des injures, des invectives et des accusations les plus graves", a-t-elle lancé, en référence à l'atmosphère électrique au palais Bourbon depuis une semaine. 16:00 - L'examen du texte reprend La sixième séance consacrée à l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites vient de s'ouvrir à l'Assemblée nationale. Les débats se tiendront jusque tard dans la soirée. 15:40 - Réforme des retraites à l'Assemblée, jour 6 ! Réforme des retraites à l'Assemblée jour 6. Ce mardi, les débats sur le projet de loi reprend, toujours avec l'étude des amendements concernant l'article 2. Les députés n'ont plus que jusqu'à vendredi pour s'exprimer sur le sujet.

La réforme des retraites est LE grand projet sociétal porté par Emmanuel Macron. Le président de la République s'est engagé, dans son programme, à repousser l'âge minimum de départ à 64 ans (contre 62 ans aujourd'hui) après l'arrêt des discussions sur le sujet en 2020 en raison de la pandémie de Covid. La suppression de certains régimes spéciaux avait également été promise. Mais qui est concerné par la réforme ? Avec quel impact ? Toutes les explications dans nos articles dédiés.

Débuté lundi 6 février 2023, l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (nom complet du projet de loi dans lequel sont intégrés des articles sur la réforme des retraites) a déjà permis l'adoption de deux articles sur les 21 (en compte l'article liminaire) que compte le projet de loi. Il s'agit de l'article liminaire, un article technique qui donne les grandes lignes du projet de loi et des explications chiffrées, ainsi que l'article Premier, lequel prévoit la suppression des régimes spéciaux de retraite des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France, et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour les agents qui seront recrutés à compter du 1er septembre 2023.

Le projet de loi sur la réforme des retraites fait l'objet d'une vive contestation, tant auprès des Français qu'au sein de l'Assemblée nationale. L'hémicycle est scindé en deux entre les défenseurs et les opposants à ce texte, rendant l'ambiance électrique au palais Bourbon. Alors que le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative à la chambre basse du Parlement, la réforme portée par Emmanuel Macron n'est pas certaine de passer aisément et cela pourrait ne se jouer qu'à quelques voix. Ainsi, comment se positionne votre député vis-à-vis de ce texte ? Découvrez-le avec notre moteur de recherche.

Pour l'heure, aucun vote sur une motion, un article ou un amendement lié à ce projet de loi n'a été effectué en présence des 577 députés. Jamais l'hémicycle n'a encore été véritablement plein pour se prononcer sur ce texte, d'où l'absence de quelques parlementaires dans notre tableau. Il est cependant à noter que les élus de la majorité gouvernementale (Renaissance, MoDem, Horizons) sont favorables à la réforme, que LR est divisé sur le sujet et que la Nupes et le RN s'y opposent.