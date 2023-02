DIRECT. Réforme des retraites : le vote sur l'âge de départ aura-t-il lieu ?

Il ne reste plus que deux jours aux députés pour débattre de la réforme des retraites. La Nupes a lâché du lest en retirant des milliers d'amendements pour accélérer les débats. Mais les députés parviendront-ils à voter sur l'âge de départ ? Le direct.

Vote députés L'essentiel Nouvelle journée de débats sur la réforme des retraites ce jeudi 16 février 2023. Il ne reste désormais que deux jours aux députés pour examiner le projet de loi.

Alors que depuis dix jours, les débats sont obstrués par l'étude de milliers d'amendements, la Nupes a lâché du lest et retiré une grande partie des amendements qu'il restait encore à examiner.

Objectif : accélérer le débat et permettre d'aller jusqu'à un vote sur l'âge de départ à la retraite, d'ici vendredi minuit, avant que le texte ne parte au Sénat.

11:13 - La séance a repris, sans réponse La séance a repris au bout de cinq minutes d'interruption, mais sans prise de parole d'Olivier Dussopt, ministre du Travail, ce dont s'est ému François Ruffin : "On a eu une suspension de séance. On l'a demandée pour avoir une réponse simple. Est-ce que les travailleurs perdent des années paires ou perdent des années impaires ? On n'a toujours pas de réponse de M. Dussopt." 11:00 - La séance suspendue Alors que les députés débattaient d'amendements pour intégrer un article après l'article 2, François Ruffin, député LFI, a demandé une suspension de séance afin qu'Olivier Dussopt, ministre du Travail, puisse lui apporter une réponse claire sur la question des carrières longues. 09:56 - Les communistes retirent 350 amendements Le groupe communiste a annoncé retirer ses 350 amendements restants afin d'accélérer l'étude de la réforme des retraites et permettre d'arriver à l'article 7, portant sur le report de l'âge de départ légal à la retraite. Il en reste cependant toujours des milliers entre les autres groupes de la Nupes et le RN. 09:17 - Où en sont les députés ? A l'ouverture de cette huitième séance dédiée à la réforme des retraites, les députés poursuivent l'examen des amendements destinés à ajouter un article après l'article 2 (rejeté par l'Assemblée nationale) qui proposent une fiscalité plus élevée sur les actions gratuites. Il s'agit d'une opération "par laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. C'est un mécanisme de rémunération complémentaire" détaille le site service-public. 09:00 - Réforme des retraites à l'Assemblée, jour 8 ! Jour 8 pour les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Ce jeudi 16 février, le travail des députés reprend à 9 heures au palais Bourbon avec la poursuite de l'étude du projet de loi. Jusqu'à ce soir minuit, les députés plancheront sur les milliers d'amendements encore à étudier.

La réforme des retraites est LE grand projet sociétal porté par Emmanuel Macron. Le président de la République s'est engagé, dans son programme, à repousser l'âge minimum de départ à 64 ans (contre 62 ans aujourd'hui) après l'arrêt des discussions sur le sujet en 2020 en raison de la pandémie de Covid. La suppression de certains régimes spéciaux avait également été promise. Mais qui est concerné par la réforme ? Avec quel impact ? Toutes les explications dans nos articles dédiés.

Débuté lundi 6 février 2023, l'examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (nom complet du projet de loi dans lequel sont intégrés des articles sur la réforme des retraites) a déjà permis l'adoption de deux articles sur les 21 (en compte l'article liminaire) que compte le projet de loi. Il s'agit de l'article liminaire, un article technique qui donne les grandes lignes du projet de loi et des explications chiffrées, ainsi que l'article Premier, lequel prévoit la suppression des régimes spéciaux de retraite des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire (CRPCEN), de la Banque de France, et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour les agents qui seront recrutés à compter du 1er septembre 2023.

Le projet de loi sur la réforme des retraites fait l'objet d'une vive contestation, tant auprès des Français qu'au sein de l'Assemblée nationale. L'hémicycle est scindé en deux entre les défenseurs et les opposants à ce texte, rendant l'ambiance électrique au palais Bourbon. Alors que le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative à la chambre basse du Parlement, la réforme portée par Emmanuel Macron n'est pas certaine de passer aisément et cela pourrait ne se jouer qu'à quelques voix. Ainsi, comment se positionne votre député vis-à-vis de ce texte ? Découvrez-le avec notre moteur de recherche.

