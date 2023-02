"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 10 février 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Cinquante-et-un millions d'euros sont à remporter ce vendredi 10 février au tirage de l'Euromillions. Parviendrez-vous à parier sur les bons résultats ?

[Mis à jour le 10 février 2023 à 19h02] Le 2, le 8, le 34, le 44 et le 47. Non, il ne s'agit malheureusement pas de la combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 10 février 2023, mais du résultat du précédent tirage. Des chiffres qui semblent avoir eu le vent en poupe, mais qui ont peut-être déjà passé leur chance et qui ne seront pas à nouveau tirés au sort ce soir. Le fait est que chacun a sa chance et que les participants sont les seuls à qui il incombe de trancher sur cette épineuse question. Les résultats de l'Euromillions seront, quoi qu'il en soit, dévoilés ici même vers 21h30.

En attendant, libre à chacun de tenter sa chance, ou pas. Si vous sentez que c'est votre jour, alors, foncez ! Pariez la date de naissance de votre mère, celle de votre arrière-grand-père s'il le faut. Tentez votre chiffre porte-bonheur, le numéro de votre basketteur préféré, les chiffres de votre plaque d'immatriculation, et même, pourquoi pas, un banal 1-2-3-4-5 et les numéros étoile 6 et 7. Car après tout, une telle combinaison a autant de chances que n'importe quel autre résultat de sortir. Bon à savoir, pour ne, tout de même, pas trop compter sur cette rentrée d'argent, il existe plus de 139 millions de combinaisons. Vous avez donc une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat de l'Euromillions en ne pariant qu'une seule combinaison.

La grille classique est vendue 2,50 euros. Avec 51 millions d'euros en jeu, en cas de victoire, vous devriez donc voir votre mise de départ être multipliée par 20,4 millions. Tout banquier vous le dira, il n'y a pas meilleur placement en matière de rentabilité. Toutefois, comme n'importe quel placement juteux, il comporte des risques. Mieux vaut donc ne pas placer tous ses œufs dans le même panier. Ainsi, même si la tentation est grande, il n'est pas recommandé de parier sur 15 000 combinaisons différentes. Déjà, parce que ce ne serait plus 2,50 euros dont vous devriez vous acquitter, mais surtout, avec très exactement 139 838 160 résultats possibles à l'Euromillions, il restera tout de même 139 823 160 de chances que vous n'ayez toujours pas parié sur le bon résultat. Et puis, soyons honnêtes, la victoire n'est-elle pas beaucoup plus savoureuse quand on a parié une seule et unique combinaison ?