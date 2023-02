"Grève du 16 février : transports, énergie, écoles... Quelles perturbations ?"

GREVE DU 16 FEVRIER. L'intersyndicale appelle à une nouvelle grève le 16 février contre la réforme des retraites et attend un mouvement d'ampleur. Ecoles, transports, raffineries, énergie... Quels secteurs se mobilisent ?

[Mis à jour le 14 février à 8h07] C'est déjà la cinquième journée de mobilisation qui se profile avec la grève du 16 février. Les syndicats sont toujours autant déterminés à lutter contre la réforme des retraites et surtout contre le report de l'âge de départ à 64 ans. La date du 16 février pour la future mobilisation n'est d'ailleurs pas un hasard, c'est à cette date que les députés sont censés débattre de l'article 7 du projet de loi pour la réforme des retraites, celui qui prévoit le fameux recul de l'âge légal. Les syndicats espèrent donc voir les Français se mobiliser en nombre dans les entreprises avec des grèves et dans la rues avec des manifestations. Mais alors que les vacances scolaires sont bien entamées et en cours dans la majorité du pays, la grève du 16 février sera-t-elle une mobilisation de grande ampleur ? Quels secteurs vont se mobiliser ?

Les transports, l'énergie et les écoles pour les académies qui ne sont pas encore en congés ont prévu de prendre part au mouvement. Et la mobilisation du 16 février pourrait être un dernier avertissement avant un durcissement du mouvement social le 7 mars en cas d'absence de réponse du gouvernement.

Grève des transports

Comme souvent, le secteur des transports est le premier à répondre à l'appel à la grève pour le 16 février. "Les organisations syndicales CGT Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT Cheminots appellent [...] à participer massivement aux manifestations et à agir par la grève le 16 février 2023 pour élargir, amplifier la mobilisation et préparer les suites nécessaires pour faire tomber cette réforme", a écrit l'intersyndical de la SNCF dans un communiqué publié le 10 février. Si l'appel trouve de l'écho chez les salariés, de fortes perturbations pourraient encore peser sur le trafic ferroviaire le 16 février. Il est encore trop tôt pour connaître l'ampleur et le détail des possibles dysfonctionnements dont la liste sera publiée deux jours avant la grève et encore affinée la veille au soir.

La RATP aussi entend se mobiliser pour la grève du 16 février. Dans son communiqué, l'intersyndicale appelle à une forte mobilisations des tous les travailleurs "au regard du mépris affiché par ce gouvernement, l'intersyndicale RATP prend ses responsabilités", a-t-elle indiqué à l'AFP. Là encore il n'est pas possible d'anticiper les possibles perturbations sur le trafic des transports franciliens.

Grève du secteur de l'énergie

Le secteur de l'énergie a de fortes chances de se mobiliser pour la grève du 16 février. Les différentes fédérations CGT des métiers de l'énergie et de l'industrie ont publié un communiqué commun qui appellent les salariés "des ports et docks, les cheminots, des industries chimiques, du verre et céramique et des Mines Energie" à se mobiliser pour une "mobilisation interprofessionnelle" ce jeudi. Les salariés des centrales nucléaires se sont fortement manifestés lors des précédentes mobilisations avec des baisses de production d'énergie et des opérations "Robin des bois". En parallèle les raffineries ont aussi été très actives depuis le début du mouvement social avec des arrêts de livraisons de carburant pour chaque jour de grève.

Grève dans les écoles le 16 février

La grève du 16 février peut s'inviter dans les écoles même si avec deux zones sur trois en vacances, l'impact de la mobilisation sera nettement moindre par rapport aux précédentes grèves dans les établissements scolaires. Seuls les enseignants de la zone C (académie de Créteil, de Montpellier, de Paris, de Toulouse et de Versailles) pourront faire grève mais tous les professeurs de France sont invités à prendre part aux manifestations. Comme à chaque fois, les enseignants des établissements du premier degré doivent se déclarer grévistes deux jours à l'avance, les syndicats pourraient donc délivrer dès ce mardi soir de première estimations de nombre de professeurs grévistes. En revanche, la surprise sera complète jusqu'au dernier moment dans les collèges et les lycées.

Grève dans les aéroports

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) n'a pas encore appelé à la grève mais cela peut encore venir. Courant février, les différents syndicats ont participé aux mobilisations avec des perturbations souvent minimes malgré des suppressions de vols court et moyen-courrier.