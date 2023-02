Grève du 16 février : les syndicats appellent à une 5ème mobilisation

Les syndicats annoncent une cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites le jeudi 16 février 2023.

Entre deux journées de mobilisations, les syndicats préparent la suite du mouvement contestataire contre la réforme des retraites. L'union intersyndicale qui s'est réunie en toute discrétion ce mercredi 8 février a annoncé une cinquième "journée nationale d'action interprofessionnelle le 16 février". Le secrétaire général adjoint de l'Unsa, Dominique Corona, s'est fait le porte-parole de la nouvelle auprès de l'AFP.

Les syndicats qui viennent de prendre la décision espèrent voir toutes les branches professionnelles se joindre au mouvement. Lors de la précédente manifestation, le mardi 7 février, alors que les grévistes et les manifestants étaient moins nombreux, le patron de la CGT Philippe Martinez, a appelé à des grèves "plus dures, plus nombreuses et plus massives".

Nouvelle grève et un mouvement durci ?

Les premières réactions des syndicats de branches pourraient tomber dans la soirée ce mercredi 8 février. Certains, même les plus assidus aux mouvements sociaux, ont été frileux et n'ont pas appelé à une grève massive pour la journée du samedi 11 février, qui tombe pendant un week-end et surtout pendant le chassé-croisé des vacances scolaires. En revanche, avec déjà trois grèves organisées contre la réforme des retraites à leur actif depuis le début de l'année, ils ne devraient pas être refroidis par la perspective d'une nouvelle mobilisation.

Parmi les fédérations syndicales, quelques-unes appellent à durcir le mouvement et à frapper plus fort pour se faire entendre du gouvernement qui reste, pour l'heure, sourd à la protestation. Et ce, même si l'écrasante majorité des Français, toute aussi réfractaire à la réforme des retraites, se range du côté des contestataires.