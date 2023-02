Repas du Crous à 1€ : le tarif généralisé à tous les étudiants ?

Jeudi 9 février 2023, une proposition de loi visant à généraliser le repas à 1€ dans les cantines universitaire va être discuté à l'Assemblée nationale. Les députés vont-ils voter ce dispositif ?

Tous les repas dans les restaurants universitaires vont-ils passer à 1€ ? C'est ce que propose Fatiha Keloua Hachi, députée Nupes de la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis. Ce jeudi 9 février est débattu à l'Assemblée nationale une proposition de loi qu'elle a déposée pour que tous les étudiants n'aient pas à débourser plus d'un euro par repas, comme le gouvernement l'avait fait entre janvier 2021 et la fin de l'année universitaire. Depuis, seuls les boursiers peuvent bénéficier d'un tel tarif.

Or, selon l'élue, "durant les quelques mois d'applications (de la généralisation des repas à 1€, ndlr), ils auront été quasiment autant d'étudiants non boursiers que boursiers à avoir bénéficié de la mesure, et le nombre total de repas distribués aura été multiplié par cinq." Pour elle, "le succès de ce dispositif témoigne en réalité de la défaillance du système de bourses étudiantes."

Ainsi, Fatiha Keloua Hachi propose aux députés d'adopter un texte qui prévoit que "la tarification des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans tous leurs sites de restauration, ne peut être supérieure à 1 euro." Un dispositif qu'elle souhaite compenser par "la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs."

Les députés macronistes s'y opposent

Avant son arrivée à l'Assemblée nationale, la proposition de loi a été étudiée par des députés en commission des Affaires culturelles et de l'éducation. Composée en majorité d'élus macronistes, la commission a fait modifier le texte qui arrive dans l'hémicycle, sur proposition des députées Anne Brugnera (Rennaissance), Sophie Mette (MoDem) et Anne Le Hénanff (Horizons), en supprimant la limite du tarif à 1€, soit l'essence même du texte. "L'extension durable de cette tarification très sociale à tous les étudiants contreviendrait au principe d'équité dans la mesure où elle s'appliquerait sans condition de ressources, aux plus aisés comme aux plus démunis", justifie-t-on dans les rangs de la majorité.

Fatiha Keloua Hachi ne perd pas espoir puisqu'elle a déposé un amendement qui sera soumis au vote des députés, lequel vise à rétablir la version initiale de son texte en offrant à "tout étudiant, deux fois par jour, d'un repas dont le prix ne peut excéder un euro" sur les sites de restauration universitaire. "Il s'agit là d'une mesure d'urgence, qui tend à lutter contre la précarité alimentaire parmi les étudiants dans l'attente d'une réforme conséquente du système de bourses", défend-t-elle. Sera-t-elle entendue ?