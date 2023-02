DIRECT. Manifestation du 16 février : d'Albi à Paris, les parcours de la mobilisation

Déjà présent à Albi avant le départ du cortège prévu pour 14h30, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a prévenu de la suite du mouvement. "Tant que le gouvernement ne retire pas sa réforme, la mobilisation sera là. Et nous pensons qu'après cette période de congés scolaires, il y aura besoin de hausser le ton" a t-il déclaré. Il a rappelé que l'intersyndicale souhaitait mettre la France "à l’arrêt" ce 7 mars.

Interrogé par la Provence à Marseille, Patrick Lieutaud secrétaire général du FGA - CFDT (syndicat des métiers de l'agro-alimentaire) a constaté que ce 16 février il y a une "baisse de mobilisation". "Aujourd’hui on attend moins de monde, par rapport aux autres mobilisations. Mais il faut savoir que se mettre en grève dans le privé, ça coûte cher" a-t-il précisé. Cependant, cette "baisse" ne présage en rien le mouvement à venir le 7 mars. Pour le syndiqué "les gens se préparent pour cette date où il est prévu de bloquer le pays".

Le cortège de Montpellier doit s'élancer aux alentours de 11 heures sur la place Zeus. Jean-Luc Mélenchon fondateur de la France insoumise sera également présent dans le cortège. Lors de la dernière journée de mobilisation le 11 février entre 20 000 et 35 000 personnes étaient dans le rassemblement.

Comme lors des précédentes mobilisations, les étudiants continuent de se mobiliser. Ce matin plusieurs lycées parisiens étaient bloqués par les élèves comme le lycée Janson de Sailly et le lycée Lamartine. A Toulouse c'est également le cas, l'entrée du lycée Ozenne est bloquée par des poubelles.

A Marseille le rendez-vous à été donné dès 10 h 30 sur le Vieux-Port, le cortège longera le littoral pour rejoindre la porte d'Aix. La RTM a par ailleurs annoncé une fréquence des transports perturbée sur les lignes de métro et de trams à Marseille.

Il y aura plus de 200 cortèges en France aujourd'hui.L'un des premiers s'est élancé il y a quelques minutes à Maubeuge, dans le Nord. Une centaine de personnes y manifestent, c'est moins que les prévisions des organisateurs a rapporté BFMTV .

La députée Renaissance Aurore Bergé invitée de France inter a déploré que "l’Assemblée nationale est devenue plus violente que la rue (…). Ça se tient moins bien à l’Assemblée que dans les manifestations". "Ce qu'on voit depuis le début, c'est que les syndicats sont plus responsables que leurs représentants à l'Assemblée nationale" a ajouté la présidente du groupe Renaissance à dans l'hémicycle.

La ville d'Albi sera au coeur de l'actualité ce jeudi. La commune située dans le Tarn, située à une heure à l'est de Toulouse, a été retenue par les syndicats comme lieu principal de la contestation de ce 16 février. Dans un communiqué, l'intersyndicale a justifié son choix : "Les secrétaires généraux ou présidents des organisations syndicales manifesteront à Albi pour appuyer l’ancrage fort de ce mouvement partout sur le territoire, dans les petites villes comme dans les plus grandes." Les syndicats veulent mettre en avant la forte mobilisation dans les villes moyennes, au-delà des grandes manifestations dans les principales villes du pays.

30% des vols prévus à Orly ce jeudi sont supprimés. Il ne s'agit pas d'une grève au sein des compagnies aériennes mais d'une mobilisation des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. La Direction générale de l'aviation civile a appelé à diminuer le trafic afin qu'il corresponde au nombre de contrôleurs disponibles. Par ailleurs, un vol sur cinq prévu à Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes est également supprimé ce jeudi pour les mêmes raisons.

GREVE SNCF. Ce jeudi 16 février 2023, les perturbations liées à la mobilisation contre la réforme des retraites à la SNCF concernent essentiellement les TER, Intercités, RER et Transiliens d'Île-de-France. Consultez les prévisions de trafic.

A chaque nouvel appel à la grève réside l'inconnue de la pagaille à venir, ou non, dans les transports. A la SNCF, le mouvement de ce jeudi ne sera pas marqué par une forte mobilisation puisque l'impact sur la circulation des trains ne sera que minime. Des suppressions sont tout de même à prévoir en région. Le détail dans notre article dédié.

07:50 - Cinquième journée de manifestations ce jeudi !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Linternaute. Ce jeudi 16 février marque le cinquième jour de mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites. Une nouvelle journée de grève et de manifestations est organisée partout en France, alors que l'examen du projet de loi se termine vendredi à l'Assemblée nationale. Après la réussite des manifestations du samedi 11 février, le mouvement suivra-t-il la même dynamique ? C'est à suivre en direct tout au long de la journée sur notre site.