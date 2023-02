Chemsex : qu'est-ce que cette pratique ? Des risques liés à la drogue

Pratique évoquée par certains médias - mais non confirmée - dans l'accident de Pierre Palmade, la pratique de "chemsex" consiste à mélanger drogue et relations sexuelles.

C'est une pratique sexuelle, plus souvent observée dans la communauté homosexuelle ou libertine, qui consiste à allier drogues et relations sexuelles. Le chemsex est en effet un mélange des mots anglophones "Chemicals" (produits chimiques) et "Sex", désignant la consommation de substances pendant l'acte sexuel. L'intérêt pour les "chemsexeurs" est d'augmenter "le désir, le plaisir, les sensations" car les personnes qui sont adeptes de la pratique "espèrent se sentir plus performantes sexuellement en prenant des drogues" indique le site de prévention spécialisé Drogues Info Service.

Les drogues utilisées lors du "chemsex"

L'individu qui est adepte de la pratique peut consommer diverses drogues qui ont pour facteur commun leurs effets "stimulants et euphorisants" comme les cathinones (4-MEC, 3-MMC, …), cocaïne, méthamphétamine, ecstasy/MDMA, kétamine et du GHB souvent associé avec des produits pour favoriser l'érection mais aussi des poppers et de l'alcool a rapporté le site de prévention.

Une pratique dangereuse

Un rapport -le "Rapport Chemsex"- publié par le ministère de la Santé en mars 2022, et supervisé par le Professeur Amine Benyamina, précise les conséquences que peut entrainer cette pratique sur la santé :

L'utilisation des drogues par voie intra-nasale ou veineuse peut entrainer une augmentation des cas d'infections sexuellement transmissibles et de l'hépatite C ;

Lors de la pratique, les drogues agissant sur la perception de ceux qui l'utilisent ont tendance à ne pas utiliser de préservatifs, ce qui augmente également le cas d'infection par IST, dont le VIH ;

Le rapport mentionne également des impacts sur la santé mentales (dépression, addiction, isolement...) des "slameurs" (pratiquant du chemsex) ;

Parmi les craintes des autorités sanitaires sont aussi mis en avant les risques psychiatriques ;

De forts risques de dépendance sont aussi cités pouvant aussi entrainer des surdoses mortelles.

Comme le rappel le média Têtu, "la prise de conscience par les autorités du problème sanitaire posé par le développement du chemsex – qui s'étend d'ailleurs aujourd'hui progressivement hors de la communauté gay – est insuffisante. Il est important, et urgent, de mettre en place, comme nous avons su le faire pour l'alcool, des politiques efficaces de prévention et de réduction des risques" a insisté le média.