"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 13 février 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Deux millions d'euros. Voilà le pactole que vous pourriez empocher ce lundi 13 février 2023 si vous remportez le tirage du Loto. Les résultats seront dévoilés vers 21 heures.

[Mis à jour le 13 février 2023 à 19h04] Le tirage du Loto de ce lundi 13 février propose un jackpot de deux millions d'euros. Très peu pour les habitués de ce jeu de hasard, ce montant n'est autre que celui de la plus petite cagnotte qui puisse être remportée lors d'un tirage. Néanmoins, deux millions d'euros restent une somme tout à fait honorable pour le commun des mortels. Comme lors de chaque tirage du Loto, vous avez jusqu'à 20h15 tapante pour valider votre grille. Au-delà, celle-ci sera automatiquement validée pour le tirage suivant. Mais cela pourrait s'avérer plutôt utile.

Car le montant du jackpot du prochain tirage du Loto est, exceptionnellement, déjà connu. En temps normal, la cagnotte suivante n'est connue qu'à l'heure du tirage, lorsqu'on sait si grand vainqueur il y a eu, ou pas. En effet, en cas de lauréat, le gros lot suivant est forcément de deux millions d'euros. En revanche, s'il n'y a pas eu de gagnant, le montant du jackpot du jour est remis en jeu avec un million d'euros de plus. Mais il faut dire qu'en temps normal, le tirage du Loto n'a lieu que le lundi, le mercredi ou le samedi. Or, cette semaine, la FDJ organise un tirage de plus le… mardi.

À l'occasion de la Saint-Valentin, la Française des jeux propose un Super Loto, mardi 14 février 2023. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Quel sera le jackpot à empocher si vous parvenez à mettre la main sur le résultat du Loto ? Treize millions d'euros. Un gros lot qui devrait susciter les convoitises donc. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit également de distribuer 50 fois 20 000 euros. Car au lieu de mettre en jeu 10 codes LOTO, ce seront 50 qui seront mis en jeu. Une chose est sûre pour une fois, il y aura une pluie de vainqueurs ce mardi au Loto. Attention cependant, la grille sera aussi exceptionnellement… un peu plus chère : 3 euros, contre 2,20 euros en temps normal.