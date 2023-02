Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 13 février 2023 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO. Deux millions d'euros. Voilà le pactole que vous pouviez empocher ce lundi 13 février 2023 en participant au tirage du Loto. Découvrez sans plus attendre les résultats du jour.

[Mis à jour le 13 février 2023 à 21h09] Le tirage du Loto a fait quelques vainqueurs ce lundi 13 février 2023. Si personne n'est parvenu à trouver la totalité du résultat du Loto, certains participants ont tout de même réussi à parier sur une bonne partie de la combinaison gagnante. Ainsi, 22 grilles ont été cochées avec quatre des cinq bons chiffres et du N°Chance. Chaque propriétaire remporte 8 353,40 euros. Quant à ceux qui ont découvert quatre bons chiffres, mais pas le N°Chance, ils sont 272 et chacun repart avec 478 euros en poche. Voici tous les résultats du Loto :

Tirage du 13/02/2023 8 - 20 - 27 - 33 - 35 Chance : 2

Joker+ 0 277 092

Option 2nd tirage : 3 - 4 - 5 - 13 - 22

10 codes gagnants : C 5705 9466 - C 8763 9735 - H 2801 5962 - J 6840 2263 - N 2893 3757 - N 6590 0732 - P 2880 2765 - S 3049 8263 - T 8536 3160 - V 5183 0590

À l'occasion de la Saint-Valentin, la Française des jeux propose un Super Loto, mardi 14 février 2023. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Quel sera le jackpot à empocher si vous parvenez à mettre la main sur le résultat du Loto ? Treize millions d'euros. Un gros lot qui devrait susciter les convoitises donc. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit également de distribuer 50 fois 20 000 euros. Car au lieu de mettre en jeu 10 codes LOTO, ce seront 50 qui seront tirés au sort. Une chose est sûre pour une fois, il y aura une pluie de vainqueurs ce mardi au Loto. Attention cependant, la grille sera aussi exceptionnellement… un peu plus chère : 3 euros, contre 2,20 euros en temps normal.