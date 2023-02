Mohamed Meliani : qui est cet homme "dangereux" recherché dans le Var ?

Mohamed Meliani est activement recherché dans le Var depuis son évasion d'une prison. L'homme est connu pour violences sur son ex-compagne.

Vent de panique dans le Var. "Depuis quelques jours", Mohamed Meliani, un homme "dangereux", est recherché à travers tout le département. Il s'agit d'un détenu étant parvenu à s'évader d'un centre de détention, comme l'a indiqué la police nationale du 83 dans un appel à témoins, sans donner davantage de précisions sur la date de son évasion. L'individu fait l'objet "d'un suivi psychiatrique" ont ajouté les autorités, lui qui est bien connu de la justice avec sa trentaine de mentions inscrites à son casier judiciaire, comme le relate Nice Matin.

Une trentaine de mentions au casier judiciaire

Âgé de 54 ans, Mohamed Meliani purgeait une peine de prison pour violences sur ex-conjoint et séquestration. Le 10 septembre 2020, il était rentré de force et s'était retranché durant sept heures dans l'appartement de son ex-compagne à Ollioules, à l'ouest de Toulon. Si elle n'avait pas été blessée, la victime avait tout de même été profondément choquée par cet acte (30 jours d'ITT psychologiques). L'homme s'était armé d'un tournis, de ciseaux et avait barricadé l'entrée du logement. Un traumatisme d'autant plus fort que l'acte s'était produit un mois après une première condamnation pour violences conjugales (déjà) et menaces de mort, pour lesquelles il avait écopé d'une simple interdiction d'approcher son ancienne compagne.

Mohamed Meliani dormait depuis en prison, avec interdiction de paraître dans le Var une fois sa peine purgée. Son évasion inquiète les autorités qui estiment qu'il pourrait se trouver à Toulon, La Seyne ou Ollioules. En septembre 2020, Bernard Marchal, alors procureur de la République de Toulon, avait déclaré à la presse : "On a vraiment craint pour les jours de Madame."