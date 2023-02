Congé menstruel : qu'est-ce que c'est ? Existe-t-il en France ?

Le congé menstruel a été adopté en Espagne ce jeudi 16 février. La mesure destinée aux femmes souffrant de règles douloureuses existe-t-elle dans la législation française ?

Le congé menstruel arrivera-t-il un jour en France ? Votée et approuvée par le Parlement espagnol, la mesure arrive pour la première fois en Europe ce jeudi 16 février 2023. Le pays ibérique fait figure d'exception et d'exemple en la matière et la ministre de l'Egalité espagnole Irene Montero a salué "un jour historique pour les avancées féministes" sur Twitter. A travers le monde, rares sont les pays à prévoir ce congé spécifique à destination des femmes, plus particulièrement de celles qui souffrent de règles douloureuses. Seuls le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Zambie et quelques autres ont intégré le congé menstruel à leur législation.

Le congé menstruel, c'est quoi ?

Son nom est équivoque. Le congé menstruel est un arrêt de travail auquel peuvent prétendre les femmes qui présentent des douleurs incapacitantes voire pathologiques pendant leur période de menstruation. En Espagne, la loi votée prévoit précisément que "l'arrêt de travail d'une femme en cas de règles incapacitantes [ou liées] à des pathologies comme l'endométriose" est "reconnu comme une situation spéciale d'incapacité temporaire" de travail mais n'engendre pas de retenue de salaire. La nouvelle mesure espagnole ne définit pas la durée maximale du congé menstruel laissant cette tâche à un médecin.

Là où le congé menstruel est inscrit dans la législation, la mesure est présentée comme une façon d'améliorer le quotidien des femmes dans le monde professionnel et surtout de réduire ce qui peut être vu comme une inégalité : les femmes aux règles douloureuses étant soit contraintes de tenir leur fonction malgré des souffrances, soit contraintes de renoncer à des journées de salaire à cause d'arrêt maladie. Quand, a contrario, les salariés masculins ne subissent aucun préjudice de la sorte une fois par mois.

Le congé menstruel existe-t-il en France ?

La législation française ne prévoit pas de congé menstruel ou d'autres mesures qui pourraient s'y substituer. Et pour l'heure, aucun projet de loi ne doit amener le sujet dans l'hémicycle, toutefois les débats tenus en Espagne ces derniers mois ont, semble-t-il, ouvert la voie aux discussions dans l'Hexagone. A l'été 2022, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, avait indiqué à Médiapart vouloir lancer "des chantiers sur les droits des femmes et leur santé" dont le congé menstruel. Quelques mois plus tôt, plusieurs politiques -notamment Yannick Jadot (EELV) et Valérie Pécresse (LR)- avaient inscrit le congé menstruel dans leur programme présidentielle.

Si le congé menstruel est loin d'être généralisé en France, une petite poignée d'entreprises ont adopté la mesure. L'exemple phare est celui de La Collective, société coopérative spécialisée dans le démarchage pour des ONG, qui depuis le début de l'année 2021 propose à ses salariées féminines un jour de congé payé par mois facultatif, pour la période de menstruation. En mai 2022, le syndicat SUD-PTT a tenté de convertir le groupe la Poste à la mesure, sans succès.

Pourquoi le congé menstruel fait-il débat ?

Véritable progrès social pour certains, le congé menstruel créerait pour d'autres une nouvelle stigmatisation des femmes dans le monde du travail. Les femmes seraient d'ailleurs nombreuses à craindre une forme de discrimination engendrée par ce congé. Si une grande part des salariées adhère à l'idée, "beaucoup de femmes voient dans le congé menstruel un argument supplémentaire pour les exclure, et, avant de l'instaurer, il faut d'abord pouvoir parler librement des règles", a expliqué Aline Boeuf, sociologue et auteure d'un mémoire sur la gestion du cycle menstruel dans le monde professionnel, dans les colonnes de TV5 Monde.

Pourtant, "le congé menstruel ne peut pas créer de discrimination entre hommes et femmes sur un sujet qui ne concerne qu'un seul des sexes" selon la conviction de Dimitri Lamoureux, cogérant de la société La Collective. Au contraire, la mesure pourrait permettre une meilleure gestion des menstruations et surtout un rapport moins tabou aux règles dans la sphère professionnelle, à une condition : qu'elle "ne favorise pas les discriminations ou le harcèlement".