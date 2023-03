"Grève du 7 mars : quelle ampleur ? Les perturbations prévues"

GREVE DU 7 MARS. L'intersyndicale appelle à "mettre la France à l'arrêt" le mardi 7 mars, date de la sixième journée de grève contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs ont annoncé se joindre à la mobilisation.

[Mis à jour le 5 mars 2023 à 14h14] Après une période de pause d'un peu plus de deux semaines en raison des vacances scolaires d'hiver, les organisations syndicales françaises espèrent une forte mobilisation pour la prochaine journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, prévue le mardi 7 mars. "A la CGT, on a toujours dit qu'on passerait à la vitesse supérieure si besoin. Ce sera le cas mardi", a ainsi prévenu Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, dans une interview au Journal du dimanche (JDD) publiée samedi soir. Alors que le projet de loi est actuellement examiné au Sénat, les huit principaux syndicats du pays, réunis en intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), appellent à "mettre la France à l'arrêt" le 7 mars.

"La balle est désormais dans le camp du président. A lui de retirer cette réforme. Pour nous, il n'est pas question de laisser tomber, même si Emmanuel Macron s'entête", a poursuivi Philippe Martinez dans son entretien au JDD. Education, transports, éboueurs, livreurs de plateformes... les organisations syndicales de nombreux secteurs ont déjà répondu présent à l'appel à la grève de l'intersyndicale. Dans le secteur de l'énergie, un mouvement de grève reconductible a déjà débuté depuis vendredi après-midi. Les transporteurs routiers sont de leur côté appelés à se mettre en grève dès ce dimanche soir par certains de leurs syndicats.

"Il faut que le mouvement du 7 mars soit massif", a déclaré François Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC, lors d'une réunion de l'intersyndicale le jeudi 2 mars à La Ricamarie (Loire). "Je compte sur vous pour casser la baraque et que ce soit inoubliable", a renchéri Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, selon des propos rapportés par France 24. Interrogé sur cette nouvelle journée de grève lors d'une visite au salon de l'Agriculture samedi, Gabriel Attal, le ministre délégué aux Comptes publics, a de nouveau appelé les syndicats "à la responsabilité". "Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, ce sont les Français qu'ils vont bloquer en réalité", a-t-il ajouté, rapporte BFMTV. "On peut avoir une opposition, mais le blocage n'est pas une solution pour le pays", a abondé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans une interview au Parisien publiée samedi soir.

Plus qu'une forte journée de mobilisation, le gouvernement craint que la grève du 7 mars ne se transforme en mouvement reconductible généralisé. "Depuis le début du conflit, j'ai toujours dit qu'il fallait penser à la grève, y compris reconductible", a indiqué Philippe Martinez dans son interview au JDD. Mais au sein de l'intersyndicale, seuls la CGT et Solidaires ont pour le moment appelé à poursuivre le mouvement par la grève reconductible. Des appels entendus dans certains secteurs comme les transports, l'énergie ou encore les raffineries, qui ont tous appelé ou sont déjà dans un mouvement de grève reconductible.

Les syndicats de certaines professions ont déjà appelé à la grève reconductible le 7 mars. Dans un communiqué publié le 11 février, l'intersyndicale de la RATP a ainsi appelé à cesser le travail à partir de cette journée. "Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays", ont prévenu les syndicats de la RATP (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC).

Du côté de la SNCF, les quatre principaux syndicats ont approuvé un mouvement reconductible. La CGT, Sud-Rail, la CFDT-Cheminots ainsi que l'UNSA appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars. Chaque soir, les grévistes des deux entreprises se réuniront pour décider de poursuivre localement le mouvement ou non.

Clément Beaune, le ministre des Transports, a invité vendredi "toutes celles et ceux qui ont la possibilité de télétravailler à s'en saisir" pour le 7 mars, selon les informations du Figaro. Ce dimanche sur France 3, il a de nouveau prévenu qu'il y aura "de très forts impacts et une vraie galère pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler". "Je l'ai déjà dit, ceux qui comptent sur les transports auront de grandes difficultés", a-t-il ajouté. Le ministre a précisé que les prévisions de trafic pour le 7 mars seront communiquées dans la matinée de lundi.

La SNCF devrait cependant communiquer ses prévisions ce dimanche après-midi. "A la SNCF, à la RATP, les choses ne s'arrêteront sûrement pas le soir du 7 mars ou le matin du 8 mars. J'ai demandé aux PDG de la SNCF et de la RATP d'avoir des discussions", a par ailleurs indiqué Clément Beaune sur France 3. En ce qui concerne la région francilienne, Île-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, des "perturbations majeures" dans les transports en commun, et a appelé "tous les Franciliens qui le peuvent à télétravailler".

La grève dans le secteur aérien

Comme relayé par le média spécialisé Tour Mag, les syndicats du groupe ADP ont appelé leurs adhérents à bloquer l'aéroport de Paris-CDG le mardi 7 mars, et à manifester devant le terminal 2E porte 17. Un délégué syndical a expliqué au média qu'ils appelaient "tous les salariés à cesser le travail". "Pour le blocage, personne n'ira sur les pistes, mais l'impact sera bien réel. Nous en sommes d'ores et déjà désolés pour les usagers", a-t-il ajouté. La CGT Air France a également demandé aux salariés de faire grève au sein d'Air France.

Les avitailleurs, dont le rôle est d'alimenter les avions en carburant, sont de leur côté appelés à la grève reconductible à partir du lundi 6 mars au soir, a annoncé la CGT, qui indique être le premier syndicat dans ce secteur. Pierre Dalles, délégué syndical CGT du site TotalEnergies Michelet, à Toulouse, a déclaré que l'impact sur le transport aérien "peut être immédiat", selon des propos rapportés par France Bleu. Dans un tract, la CGT précise que cet appel concerne les entreprises GPA, Fas, Skytanking, Sasca, Sap, TotalEnergies, Avitair et WFS, dont les avitailleurs travaillent aux aéroports de Roissy, Orly, Le Bourget, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Tarbes, Perpignan, Nantes, Lille, Strasbourg, Rennes, Nîmes, Brest, Nice et Toussus.

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a annoncé avoir demandé, jeudi 2 mars aux compagnies aériennes, l'annulation de 20 % des vols sur l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, les 7 et 8 mars prochains. 30 % des vols seront également annulés sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse, sur ces deux journées. Les difficultés sont attendues à partir du 6 mars au soir, jusqu'au "jeudi 9 mars à 6 h du matin", précise l'administration dans un communiqué relayé par BFMTV.

Les routiers, qui ne s'étaient jusque-là pas joints au mouvement de grève contre la réforme des retraites, vont eux aussi prendre part à la mobilisation du 7 mars. "Les confédérations appellent à mettre la France à l'arrêt, nous allons prendre notre part", prévient Patrick Blaise, secrétaire général de la CFDT Route, premier syndicat dans le secteur. Des propos rapportés par Le Parisien. Les modalités de ce mouvement de grève différent cependant selon les organisations syndicales de la profession. En effet, FO et Solidaires appellent à des débrayages dès ce dimanche soir à 22h, et ce pour une "durée illimitée", rapporte le quotidien francilien. La CGT, la CFDT, la CFTC et CFE-CGC appellent de leur côté à un mouvement de 48 heures pour les journées des 7 et 8 mars.

Au mouvement de grève vont s'ajouter plusieurs actions partout en France, à partir de lundi matin. Des blocages par les chauffeurs de plateformes logistiques et de zones industrielles sont prévus, par exemple dans les Hauts-de-France et en région parisienne, précise Le Parisien. Des blocages qui pourraient avoir "des conséquences sur l'approvisionnement de la grande distribution", a prévenu Patrick Blaise, secrétaire général de la CFDT Route. Des occupations de ronds-points, des barrages filtrants, mais aussi des opérations escargot aux abords de grandes métropoles et sur des grands axes, sont également prévus, ajoute Le Parisien.

La Fédération nationale des ports et docks a appelé à la grève les 7 et 8 mars, comme le rapporte Sud Ouest. "90 % des dockers, 80 % des portuaires" seront en grève le 7 mars, d'après Tony Hautbois, de la CGT des ports et docks, dont les propos sont relayés par France Inter. Tony Hautbois a a par ailleurs annoncé une journée "ports morts" le 8 mars, dans le but d'empêcher l'entrée ou la sortie de marchandises.

Les fédérations CGT des services publics et des transports ont également annoncé un mouvement reconductible auprès des éboueurs et "l'ensemble de la filière" des déchets à compter du 7 mars, dans un communiqué commun. La CGT est majoritaire à Paris chez les éboueurs municipaux et ceux du privé, note RTL.

Dans le secteur de l'énergie, la grève reconductible a déjà débuté depuis vendredi après-midi. En effet, la CGT Mines et Energie (FNME-CGT) a indiqué sur Twitter, vendredi après-midi : "Les agents d'EDF des centrales nucléaires se mettent en grève, baisse dès cet après-midi de la production d'électricité." "On vient d'appeler à généraliser, y compris dans l'hydraulique", a ensuite précisé Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la FNME-CGT, selon des propos rapportés par Le Parisien.

Selon des données publiées par EDF et relayées par Les Echos, la production de certains réacteurs nucléaires et de certaines centrales hydrauliques a été perturbée samedi, pour la deuxième journée de suite, sans engendrer de coupures d'électricité pour les particuliers. Ce dimanche, la production d'électricité de certains réacteurs nucléaires français continue d'être perturbée par les débrayages des agents d'EDF, selon les informations de BFMTV. La FNME-CGT a justifié ce départ anticipé du mouvement de grève par l'examen de l'article 1 de la réforme des retraites au Sénat, qui porte sur la suppression des régimes spéciaux, y compris celui dont bénéficient les électriciens et gaziers. Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la FNME-CGT, a indiqué que le mouvement durera "a minima jusqu'au 7 [mars] et a maxima jusqu'à la gagne". "Si Emmanuel Macron ne veut pas une France à l'arrêt et une semaine noire dans l'énergie, il vaudrait mieux qu'il retire sa réforme", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par Les Echos.

La fédération CGT de la chimie (Fnic-CGT), qui comprend les raffineries, appelle à la grève reconductible dans le secteur à partir du 6 mars au soir. Selon un représentant syndical de la Fnic-CGT, contacté par Le Figaro, des pénuries de carburant pourraient intervenir à partir du 7 mars. "Elles pourraient être de la même ampleur qu'en octobre dernier, lorsque nous avons organisé une grève de plusieurs jours pour obtenir une augmentation de salaire", estime ce représentant syndical dans les colonnes du quotidien. Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe TotalEnergies, a précisé les secteurs concernés par cet appel à la grève reconductible : "le raffinage, l'industrie pétrochimique, les industries pharmaceutiques, le caoutchouc, la plasturgie". Des informations rapportées par Le Télégramme.

Dans un communiqué commun publié samedi, les sept principaux syndicats du secteur de l'éducation (CGT éduc'action, SGEN-CFDT, FNEC-FP-FO, FSU, SNALC, SUD Education, UNSA-Education) ont appelé "à faire grève massivement le 7 mars", "à se mobiliser massivement notamment par la grève le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes", "à décider en assemblée générale des suites à donner à la mobilisation, y compris la reconduction de la grève" et "à participer aux mobilisations prévues le 9 mars par les organisations de jeunesse". "Nos organisations de l'éducation se réuniront pour relayer et décliner dans nos lieux de travail les positions adoptées par l'intersyndicale interprofessionnelle à la suite du 7 mars. Elles soutiennent d'ores et déjà les écoles et établissements qui décideraient de poursuivre la grève après le 7 mars", précise ce communiqué. Il semblerait donc que l'on se dirige vers un mouvement reconductible dans le secteur de l'éducation à partir du 7 mars.

La CGT Transports a appelé les livreurs des plateformes comme UberEats, JustEat ou encore Deliveroo à participer à la grève contre la réforme des retraites du 7 mars. Le syndicat s'est exprimé dans un communiqué : "Face à des propos déconnectés de toute réalité, la CGT Transports appelle les livreurs à s'organiser pour décider de leurs revendications afin de les faire aboutir, et à se mobiliser à partir du 7 mars prochain, par l'arrêt de travail et la manifestation", relate 20 Minutes. Il est difficile de prédire si les livreurs répondront présents, car ils ne sont pas salariés, mais sous la statut de micro-entrepreneurs.

Dans un communiqué commun, les syndicats CGT des principales entreprises du secteur de la métallurgie (Thalès, Valéo, Stellantis, ArcelorMittal, Forvia, Airbus, Safran et Renault) appellent à mettre "les entreprises de la métallurgie à l'arrêt" le 7 mars prochain. "Ce qu'on veut, c'est une grève reconductible à partir du 7 [mars]", a expliqué Michel Ducret, de la fédération CGT Métallurgie. "La CGT des grands groupes de la métallurgie s'unit et appelle les salariés, les intérimaires, les retraités à poursuivre et à amplifier la lutte jusqu'à la victoire, à se réunir sur les lieux de travail afin de décider de la grève du 7 mars, de sa reconduction et à œuvrer à généraliser les grèves", peut-on lire dans le communiqué commun des syndicats CGT. Des informations rapportées par Le Figaro.

Dans son communiqué du 11 février, l'intersyndicale a également indiqué qu'elle "se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes". Depuis, un appel à la "grève féministe" a été publié sur le site grevefeministe.fr. Parmi les signataires, on retrouve sans surprise de nombreuses associations féministes, mais aussi des organisations syndicales comme la CGT ou l'union syndicale Solidaires. Cependant, les modalités de ce mouvement sont encore floues pour le moment.

Par ailleurs, 13 organisations de jeunesse appellent à une "journée d'action et de mobilisation de la jeunesse le 9 mars", dont les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, ou encore les organisations militantes de jeunesse de partis politiques de gauche. Là encore, il est difficile d'estimer pour l'instant quelle sera l'ampleur de ce mouvement.

Selon les informations du Parisien publiées le jeudi 2 mars, l'intersyndicale réfléchirait à de nouvelles mobilisations les 11 et 14 mars prochains. Mais dans un communiqué diffusé en réponse à l'article du quotidien francilien, l'intersyndicale a démenti que "d'autres dates, comme le 11 et le 14 mars, soient à l'ordre du jour". "L'intersyndicale se réunira le 7 mars au soir pour discuter des suites", précise le communiqué. Le Parisien indique néanmoins que des sources dans l'entourage des syndicats ont déclaré à ses journalistes que "ces dates sont bien discutées".