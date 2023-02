Grève du 7 mars : SNCF, école, raffineries... La France vraiment à l'arrêt ?

L'intersyndicale appelle à "mettre la France à l'arrêt" le mardi 7 mars pour protester contre la réforme des retraites. Alors que certains syndicats ont d'ores et déjà appelé à des grèves reconductibles, faut-il s'attendre à un durcissement du mouvement ?

L'intersyndicale française espère donner un nouveau souffle au mouvement de contestation de la réforme des retraites avec la prochaine journée de mobilisation prévue le mardi 7 mars. Après une cinquième journée de mobilisation le 16 février marquée par un recul du nombre de manifestants et de grévistes, l'intersyndicale a en effet appelé, dans un communiqué publié le 11 février à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars" si "le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire".

Faut-il s'attendre à une "journée noire" dans les secteurs jusqu'ici très mobilisés dans la contestation de la réforme des retraites, comme par exemple les transports, les raffineries, l'énergie ou l'éducation ? La piste d'un durcissement des débrayages avec des grèves reconductibles ne fait, pour le moment, pas l'unanimité au sein de l'intersyndicale. Si le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a dit envisager des grèves reconductibles le 7 février dernier sur BFMTV, son homologue de la CFDT Laurent Berger a quant à lui assuré, lors d'un entretien au grand Jury RTL-Le Figaro–LCI le 12 février, qu'il n'y a "pas d'appel à la grève reconductible" et au "blocage généralisé" le 7 mars. Les syndicats de certaines professions ont cependant d'ores et déjà appelé à la grève reconductible à partir de cette date.

Le secrétaire général de la CFDT a par ailleurs invité lors de son entretien du 12 février les Français à se joindre "symboliquement" à la contestation, notamment "en baissant le rideau de leurs magasins une heure ou deux". A quoi faut-il s'attendre en France pour le 7 mars ? Retrouvez ci-dessous les dernières informations sur cette sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Alors que la question du durcissement du mouvement de contestation de la réforme des retraites par des grèves reconductibles suscite toujours les débats au sein de l'intersyndicale, les syndicats de certaines professions ont déjà appelé à la grève reconductible le 7 mars. Dans un communiqué publié le 11 février, l'intersyndicale de la RATP a ainsi appelé à la grève reconductible à partir de cette journée. Du côté de la SNCF, les syndicats se réuniront le 22 février prochain pour décider de la mobilisation le 7 mars, indique Le Figaro.

Les fédérations CGT des services publics et des transports ont également appelé les éboueurs et "l'ensemble de la filière" des déchets à la grève reconductible à partir du 7 mars, dans un communiqué conjoint. Dans ce secteur, seule la CGT a appelé à ce type de grève pour le moment, mais comme l'a rappelé François Livartowski, secrétaire fédéral de la CGT-services publics, le syndicat est majoritaire à Paris chez les éboueurs municipaux et ceux du privé. Des informations relayées par RTL.

Enfin, les syndicats de l'éducation ont, dans un communiqué publié le 14 février, appelé de leur côté à une grève unitaire le 7 mars, avec pour objectif de "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services". D'ici là, de nombreux autres secteurs comme par exemple l'énergie devraient annoncer des débrayages. Reste à savoir quelle tendance se dégagera entre un mouvement reconductible ou une poursuite des grèves unitaires.

Dans son communiqué du 11 février, l'intersyndicale a également indiqué qu'elle "se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes". Depuis, un appel à la "grève féministe" a été publié sur le site grevefeministe.fr. Parmi les signataires, on retrouve sans surprise de nombreuses associations féministes mais aussi des organisations syndicales comme la CGT ou l'Union syndicale Solidaires. Cependant, les modalités de ce mouvement sont encore floues pour le moment.

Par ailleurs, 13 organisations de jeunesse appellent à une "journée d'action et de mobilisation de la jeunesse le 9 mars", dont les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, ou encore les organisations militantes de jeunesse de partis politiques de gauche. Là encore, il est difficile d'estimer pour l'instant quelle sera l'ampleur de ce mouvement.