"Grève du 7 mars : transports, école, essence... Voici ce qui nous attend"

GREVE DU 7 MARS. Le mot d'ordre des syndicats pour le 7 mars est la "France à l'arrêt". Transports, énergie, écoles, livreurs... le point sur les perturbations à venir.

[Mis à jour le 1 mars 2023 à 12h04] "La France à l'arrêt" ce mardi 7 mars ? C'est l'objectif martelé depuis des semaines par l'intersyndicale. Nombreux secteurs devraient être impactés dans les transports (trains, métros, bus, avions et même sur les routes), les écoles, les éboueurs, les livreurs de plateforme également. La réponse du gouvernement se fait pas faite attendre, Olivier Véran invité sur BFM-RMC ce 1er mars a affirmé "que la pire des choses serait de bloquer le pays". Lors de cette interview le porte parole du gouvernement a affirmé que l'exécutif était dans "l'écoute" mais qu'il restait "un point de désaccord, c'est le fait qu'on demande aux Français de travailler plus longtemps".

Un député de la majorité a déclaré a BFMTV que la journée de mobilisation du "7 mars arrive un peu tard après la bataille" ajoutant que "le temps de la mobilisation est un peu passé et les gens ont compris que la réforme serait adoptée". De leurs cotés, les syndicats ne veulent rien lâcher au gouvernement. Philippe Martinez, invité de France Culture ce 1er mars a déclaré faire "confiance à l'imagination des salariés pour agir de la façon qu'ils souhaitent, mais tous les jours, de façon reconductible" et "sous formes variées" a souhaité le secrétaire général de la CGT.

Les syndicats de certaines professions ont déjà appelé à la grève reconductible le 7 mars. Dans un communiqué publié le 11 février, l'intersyndicale de la RATP a ainsi appelé à cesser le travail à partir de cette journée. "Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays" ont prévenu les syndicats de la RATP (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC).

Du côté de la SNCF, les quatre principaux syndicats ont approuvé un mouvement reconductible. La CGT, Sud-Rail, la CFDT-Cheminots et ainsi que l'UNSA appellent ainsi à une grève reconductible à partir du 7 mars. Avant les annonces officielles, le ministre délégué aux Transports avait prévenu que se déplacer la journée du 7 mars, "sera dur". Clément Beaune a appelé les Français a " décaler, reporter" leurs déplacements et aussi de recourir au télétravail, a-t-il demandé au micro de Sud-Radio.

Des opérations escargot pourrait également limiter les déplacements sur les routes. Les salariés d'Heuliez bus à Rorthais ont adopté sous proposition de leurs syndicats FO et CFDT une opération escargot pour le 7 mars. Comme le rapporte La Nouvelle République la circulation routière doit être ralentie à partir de 12h30 sur les deux voies dans le sens Cholet-Bressuire, entre Rorthais et la capitale du Bocage.

L'aéroport Charles de Gaulle perturbé ?

Comme relayé par le média spécialisé Tour Mag, les syndicats du groupe ADP ont appelé leurs adhérents à bloquer l'aéroport de Paris-CDG le mars 7 mars et de manifester devant le terminal 2E porte 17. Un délégué syndical a expliqué au média qu'ils appelaient "tous les salariés à cesser le travail, pour le blocage, personne n'ira sur les pistes, mais l'impact sera bien réel. Nous en sommes d'ores et déjà désolés pour les usagers". La CGT Air France a également demandé aux salariés de faire grève au sein d'Air France.

La grève des éboueurs

Les fédérations CGT des services publics et des transports ont également initié un mouvement auprès des éboueurs et "l'ensemble de la filière" des déchets à compter de la même date, dans un communiqué commun. La CGT est majoritaire à Paris chez les éboueurs municipaux et ceux du privé, note RTL.

Le blocage des raffineries dès le 6 mars ?

La fédération CGT de la chimie (Fnic-CGT), qui comprend les raffineries, appelle aussi à la grève reconductible dans le secteur à partir du 6 mars au soir. Selon un représentant syndical de la Fnic-CGT, contacté par Le Figaro, des pénuries de carburant pourraient intervenir à partir du 7 mars. "Elles pourraient être de la même ampleur qu'en octobre dernier, lorsque nous avons organisé une grève de plusieurs jours pour obtenir une augmentation de salaire", estime ce représentant syndical dans les colonnes du quotidien.

Des écoles fermées le 7 mars

Enfin, les syndicats de l'éducation ont, dans un communiqué publié le 14 février, annoncé une grève le 7 mars, avec comme objectif de "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services". D'ici là, de nombreux autres secteurs comme l'énergie devraient rejoindre le mouvement. Reste à savoir quelle tendance se dégagera entre un mouvement reconductible ou une poursuite des grèves unitaires.

UberEats, Deliveroo, JustEat... Pas de livraisons le 7 mars ?

La CGT Transports a appelé les livreurs des plateformes comme UberEats, JustEat ou encore Deliveroo à participer la grève contre la réforme des retraites du 7 mars. Le syndicat s'est exprimé dans un communiqué : "Face à des propos déconnectés de toute réalité, la CGT Transports appelle les livreurs à s'organiser pour décider de leurs revendications afin de les faire aboutir, et à se mobiliser à partir du 7 mars prochain, par l'arrêt de travail et la manifestation", relate 20 Minutes. Il est difficile de prédire si les livreurs répondront présent, car ils ne sont pas salariés, mais qualifié d'autoentrepreneurs.

Dans son communiqué du 11 février, l'intersyndicale a également indiqué qu'elle "se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes". Depuis, un appel à la "grève féministe" a été publié sur le site grevefeministe.fr. Parmi les signataires, on retrouve sans surprise de nombreuses associations féministes, mais aussi des organisations syndicales comme la CGT ou l'union syndicale Solidaires. Cependant, les modalités de ce mouvement sont encore floues pour le moment.

Par ailleurs, 13 organisations de jeunesse appellent à une "journée d'action et de mobilisation de la jeunesse le 9 mars", dont les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, ou encore les organisations militantes de jeunesse de partis politiques de gauche. Là encore, il est difficile d'estimer pour l'instant quelle sera l'ampleur de ce mouvement.