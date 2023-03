"Grève du 7 mars EN DIRECT : des blocages, plus de livraisons d'essence !"

Des établissements scolaires et des routes bloqués, des raffineries qui suspendent les livraisons de carburant... La grève de ce mardi 7 mars 2023 provoque comme attendu des paralysies en France.

Sommaire Grève du 7 mars en direct

Grève dans les transports

Grève des écoles

Grève des raffineries

Grève dans les aéroports

Grève de l'industrie L'essentiel Cette journée de grève contre la réforme des retraites, ce mardi 7 mars 2022, génère de fortes perturbations dans les transports en commun locaux, notamment à Paris, ainsi qu'à la SNCF où peu de trains circulent. Les routiers se sont aussi joint au mouvement. Des blocages de plateformes logistiques ainsi que d'axes de la circulation sont en cours.

"Toutes les expéditions" de carburants ont été suspendues dans les raffineries françaises selon la CGT ce matin. Et sur le site TotalEnergie de Gonfreville, les salariés grévistes ont décidé de mener une grève de 3 jours reconductible.

Du côté de l'Education nationale, de nombreux enfants n'ont pas classe ce mardi : 60% de grévistes sont attendus dans le primaire. Pour les collèges et lycées, les estimations ne seront connues qu'à la mi-journée, les enseignants pouvant se déclarer en grève le matin même.

De nombreux autres secteurs ont également annoncé répondre à l'appel des syndicats : dans les centrales nucléaires, les aéroports ou encore chez les éboueurs.

Plus de 260 manifestations sont prévues partout en France tout au long de la journée.

En direct

13:46 - "Les grèves vont se généraliser" prévient Philippe Martinez En amont du cortège parisien qui va partir dans quelques minutes, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a considéré que cette mobilisation du 7 mars serait "la plus forte journée de mobilisation depuis le début de ce conflit donc on voit que la détermination est toujours là et la colère, toujours aussi forte". Il a également prévenu que "les grèves vont se généraliser dans beaucoup d'endroits" a-t-il annoncé au micro de BFMTV. Concernant, les salariés du privé le syndicaliste se dit conscient que "quand on arrive pas à finir le mois avec une paye entière, moins de journées (de salaires, NDLR) ça pèse". 13:27 - 39% de grévistes à la SNCF ce midi Ce matin ont été comptabilisés près de 39% grévistes à la SNCF a indiqué une source syndicale à l'AFP. Un taux en deçà de la participation du 19 janvier avec un taux de 46,3%. Dans le détail y aurait 76 % de grévistes chez les conducteurs de trains et 55 % chez les contrôleurs, soit plus d'un contrôleur sur deux. 13:23 - Pour le ministère de l'Éducation : 48 lycées bloqués Selon les chiffres du ministères 48 lycées étaient bloqués ce mardi 7 mars contre 400 pour la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne (FIDL). 12:03 - 400 lycées mobilisés selon un syndicat lycéen Dans un tweet, la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne (FIDL), a revendiqué au moins 400 lycées mobilisés et 250 totalement bloqués. Un résultat "historique" selon le syndicat. 11:59 - Avec la mobilisation des routiers, quelles routes sont bloquées ? Depuis très tôt ce matin, des routes ont été bloquées par les routiers pour lutter contre la réforme des retraites. Le point sur les axes routiers bloqués dans le pays dans cet article de Linternaute. Lire l'article Grève des routiers : quelles routes bloquées ? 11:55 - Le détail des chiffres dans l'Education nationale Selon le ministère de l'Education il y a ce jour 35,35% enseignants grévistes dans le primaire et 30,09% dans le secondaire. Dans le détail pour le secondaire : la participation dans les collèges est estimée à 35,89% et dans les lycées d'enseignement général et technologique à 25,06% et enfin, dans les lycées professionnels à 21,25%. 11:48 - Les cheminots mobilisés à la gare de Lyon En cette journée de grève interprofessionnelle qui concerne aussi le secteur ferroviaire, les cheminots grévistes sont mobilisés devant la gare de Lyon de Paris. Les manifestants ont brûlé des pneus avant que les pompiers interviennent pour éteindre le feu. 11:44 - 33% de grévistes dans l'enseignement Près d'un professeur sur trois est en grève selon les chiffres de l'Education nationale (32,71%). Un chiffre inférieur à celui annonce par le ministère le 19 janvier dernier (38,50%). Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire annonçait plus de 60% d'enseignants du premier degré en grève ce mardi. 11:28 - Un rassemblement à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle A l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, un cortège de près de 400 personnes s'est rassemblé devant les terminaux. L’intersyndicale de l'aéroport qui regroupe la CGT Roissy, la CFDT Seine-Saint-Denis, la CFTC, Sud Aérien, l’UNSA Moszar, FO et la CFE CGC avaient appelé au rassemblement dès 10h. Dans ce contexte de mouvement social la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) avait annoncé avoir demandé aux compagnies aériennes, l'annulation de 20 % des vols sur l'aéroport ce jour et le 8 mars, nouvelle journée de mobilisation. 11:19 - Avec le blocage des raffineries, une pénurie est-elle possible ? En cette journée de grève du 7 mars les raffineries sont mobilisées sur le territoire. La CGT-Chimie a en effet annoncé bloquer toutes les expéditions sur tous les sites de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos. Une pénurie d'essence est-elle possible comme à l'automne 2022 ? Linternaute a mis en place un moteur de recherche permettant de trouver la liste des carburants disponibles dans les stations d'une ville ou département recherché. Lire l'article Pénurie d'essence : les livraisons à l'arrêt, quel impact sur les stations ? 11:00 - A la Réunion les autoroutes désertes A La Réunion des barrages routiers ont également été mis en place. France 1 rapporte qu'un "barrage bloquant a été d'abord été installé, il est désormais filtrant entre l'Est et le Nord, tout comme dans le sens inverse". 10:53 - Jean-Luc Mélenchon : "C’est un moment d’histoire" Dans le cortège marseillais, le fondateur de la France insoumise a estimé que cette journée du 7 mars est "un événement de l'Histoire de notre pays avec une mobilisation sociale comme on en a pas vu depuis 30 ou 40 ans". L'homme politique a aussi interpellé le Président de la République et l'a invité à "prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation". Jean-Luc Mélenchon a souhaité que le gouvernement retire cette réforme : "Un retrait serait-il indigne ou insupportable ? Non, bien sûr que non" a t-il demandé rhétoriquement. 10:31 - La gauche et les syndicats appellent la jeunesse à se mobiliser Le député écologiste Julien Bayou a lancé un appel à la jeunesse ce matin sur Sud Radio, il a demandé à "l'ensemble de la population à se mobiliser pour son avenir y compris les jeunes" car "le gouvernement a menti en laissant entendre que toute le monde toucherait 1.200 euros !" a-t-il accusé. Invité sur Franceinfo ce matin, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, demandait aux lycéens et étudiants de "s'exprimer sous les formes qu'ils décident" et "à rejoindre les cortèges" parce que c'est "leur avenir qui est en jeu". 10:19 - Un rapport compliqué entre la gauche et les syndicats ? Invité de la matinale de Franceinfo, le secrétaire général de la CGT à la question de l'absence de vote de l'article 7 sur le report de l'âge légal à la retraite à l'Assemblée Nationale a répondu qu'"il faut que les députés assument leur choix, parce qu'ils ont des comptes à rendre aux électeurs". Philippe Martinez a aussi ajouté que la France insoumise est une "alliée" mais "à condition que chacun reste à sa place". Le syndicaliste a également précisé ne pas avoir eu de contact avec Jean-Luc Mélenchon "depuis le début de l'année". 10:06 - FO vise les deux millions "Je pense qu'on va mettre plus de deux millions de personnes dans la rue aujourd'hui" a déclaré sur RTL Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Les estimations du ministère de l'Intérieur tablent entre 1 et 1,4 million. LIRE PLUS

En savoir plus

Les syndicats de certaines professions ont appelé à la grève reconductible le 7 mars et la mobilisation doit débuter dès ce lundi soir dans les transports. Les perturbations annoncées par la SNCF dans la soirée du dimanche 5 mars confirment l'ampleur de la grève avec 1 train sur 5 pour les TGV et les TER mais quasiment aucun trafic sur les Intercités. Dans le secteur la grève du 7 mars est partie pour durer et doit permettre de "bloquer le pays" et d'affecter "les profits des entreprises" pour pousser le gouvernement à agir selon Laurent Brun, patron de la CGT-Cheminot.

A la RATP aussi la grève du 7 mars promet d'être suivie et reconduite ces prochains jours. La circulation des transports franciliens doit être lourdement altérée et seules deux lignes de métro, le 1 et la 14, rouleront normalement. A tel point que le gouvernement notamment Clément Beaune, le ministre des Transports, a invité vendredi "toutes celles et ceux qui ont la possibilité de télétravailler à s'en saisir" pour le 7 mars, selon les informations du Figaro.

Et le ministre des Transports d'ajouter : "A la SNCF, à la RATP, les choses ne s'arrêteront sûrement pas le soir du 7 mars ou le matin du 8 mars. J'ai demandé aux PDG de la SNCF et de la RATP d'avoir des discussions".

Comme relayé par le média spécialisé Tour Mag, les syndicats du groupe ADP ont appelé leurs adhérents à bloquer l'aéroport de Paris-CDG le mardi 7 mars, et à manifester devant le terminal 2E porte 17. Un délégué syndical a expliqué au média qu'ils appelaient "tous les salariés à cesser le travail". "Pour le blocage, personne n'ira sur les pistes, mais l'impact sera bien réel. Nous en sommes d'ores et déjà désolés pour les usagers", a-t-il ajouté. La CGT Air France a également demandé aux salariés de faire grève au sein d'Air France.

Les avitailleurs, dont le rôle est d'alimenter les avions en carburant, sont de leur côté appelés à la grève reconductible à partir du lundi 6 mars au soir, a annoncé la CGT, qui indique être le premier syndicat dans ce secteur. Pierre Dalles, délégué syndical CGT du site TotalEnergies Michelet, à Toulouse, a déclaré que l'impact sur le transport aérien "peut être immédiat", selon des propos rapportés par France Bleu. Dans un tract, la CGT précise que cet appel concerne les entreprises GPA, Fas, Skytanking, Sasca, Sap, TotalEnergies, Avitair et WFS, dont les avitailleurs travaillent aux aéroports de Roissy, Orly, Le Bourget, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Tarbes, Perpignan, Nantes, Lille, Strasbourg, Rennes, Nîmes, Brest, Nice et Toussus.

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a annoncé avoir demandé, jeudi 2 mars aux compagnies aériennes, l'annulation de 20 % des vols sur l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, les 7 et 8 mars prochains. 30 % des vols seront également annulés sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse, sur ces deux journées. Les difficultés sont attendues à partir du 6 mars au soir, jusqu'au "jeudi 9 mars à 6 h du matin", précise l'administration dans un communiqué relayé par BFMTV.

Les routiers, qui ne s'étaient jusque-là pas joints au mouvement de grève contre la réforme des retraites, vont eux aussi prendre part à la mobilisation du 7 mars. "Les confédérations appellent à mettre la France à l'arrêt, nous allons prendre notre part", prévient Patrick Blaise, secrétaire général de la CFDT Route, premier syndicat dans le secteur. Des propos rapportés par Le Parisien. Les modalités de ce mouvement de grève différent cependant selon les organisations syndicales de la profession. En effet, FO et Solidaires appellent à des débrayages dès ce dimanche soir à 22h, et ce pour une "durée illimitée", rapporte le quotidien francilien. La CGT, la CFDT, la CFTC et CFE-CGC appellent de leur côté à un mouvement de 48 heures pour les journées des 7 et 8 mars.

Au mouvement de grève vont s'ajouter plusieurs actions partout en France, à partir de lundi matin. Des blocages par les chauffeurs de plateformes logistiques et de zones industrielles sont prévus, par exemple dans les Hauts-de-France et en région parisienne, précise Le Parisien. Des blocages qui pourraient avoir "des conséquences sur l'approvisionnement de la grande distribution", a prévenu Patrick Blaise, secrétaire général de la CFDT Route. Des occupations de ronds-points, des barrages filtrants, mais aussi des opérations escargot aux abords de grandes métropoles et sur des grands axes, sont également prévus, ajoute Le Parisien.

La Fédération nationale des ports et docks a appelé à la grève les 7 et 8 mars, comme le rapporte Sud Ouest. "90 % des dockers, 80 % des portuaires" seront en grève le 7 mars, d'après Tony Hautbois, de la CGT des ports et docks, dont les propos sont relayés par France Inter. Tony Hautbois a a par ailleurs annoncé une journée "ports morts" le 8 mars, dans le but d'empêcher l'entrée ou la sortie de marchandises.

Les fédérations CGT des services publics et des transports ont également annoncé un mouvement reconductible auprès des éboueurs et "l'ensemble de la filière" des déchets à compter du 7 mars, dans un communiqué commun. La CGT est majoritaire à Paris chez les éboueurs municipaux et ceux du privé, note RTL.

Dans le secteur de l'énergie, la grève reconductible a déjà débuté depuis vendredi après-midi. En effet, la CGT Mines et Energie (FNME-CGT) a indiqué sur Twitter, vendredi après-midi : "Les agents d'EDF des centrales nucléaires se mettent en grève, baisse dès cet après-midi de la production d'électricité." "On vient d'appeler à généraliser, y compris dans l'hydraulique", a ensuite précisé Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la FNME-CGT, selon des propos rapportés par Le Parisien.

Selon des données publiées par EDF et relayées par Les Echos, la production de certains réacteurs nucléaires et de certaines centrales hydrauliques a été perturbée samedi, pour la deuxième journée de suite, sans engendrer de coupures d'électricité pour les particuliers. Ce dimanche, la production d'électricité de certains réacteurs nucléaires français continue d'être perturbée par les débrayages des agents d'EDF, selon les informations de BFMTV. La FNME-CGT a justifié ce départ anticipé du mouvement de grève par l'examen de l'article 1 de la réforme des retraites au Sénat, qui porte sur la suppression des régimes spéciaux, y compris celui dont bénéficient les électriciens et gaziers. Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la FNME-CGT, a indiqué que le mouvement durera "a minima jusqu'au 7 [mars] et a maxima jusqu'à la gagne". "Si Emmanuel Macron ne veut pas une France à l'arrêt et une semaine noire dans l'énergie, il vaudrait mieux qu'il retire sa réforme", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par Les Echos.

La fédération CGT de la chimie (Fnic-CGT), qui comprend les raffineries, appelle à la grève reconductible dans le secteur à partir du 6 mars au soir. Selon un représentant syndical de la Fnic-CGT, contacté par Le Figaro, des pénuries de carburant pourraient intervenir à partir du 7 mars. "Elles pourraient être de la même ampleur qu'en octobre dernier, lorsque nous avons organisé une grève de plusieurs jours pour obtenir une augmentation de salaire", estime ce représentant syndical dans les colonnes du quotidien. Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe TotalEnergies, a précisé les secteurs concernés par cet appel à la grève reconductible : "le raffinage, l'industrie pétrochimique, les industries pharmaceutiques, le caoutchouc, la plasturgie". Des informations rapportées par Le Télégramme.

Dans un communiqué commun publié samedi, les sept principaux syndicats du secteur de l'éducation (CGT éduc'action, SGEN-CFDT, FNEC-FP-FO, FSU, SNALC, SUD Education, UNSA-Education) ont appelé "à faire grève massivement le 7 mars", "à se mobiliser massivement notamment par la grève le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes", "à décider en assemblée générale des suites à donner à la mobilisation, y compris la reconduction de la grève" et "à participer aux mobilisations prévues le 9 mars par les organisations de jeunesse". "Nos organisations de l'éducation se réuniront pour relayer et décliner dans nos lieux de travail les positions adoptées par l'intersyndicale interprofessionnelle à la suite du 7 mars. Elles soutiennent d'ores et déjà les écoles et établissements qui décideraient de poursuivre la grève après le 7 mars", précise ce communiqué. Il semblerait donc que l'on se dirige vers un mouvement reconductible dans le secteur de l'éducation à partir du 7 mars.

Le premier syndicat du primaire, le SNUIPP-FSU, a prévenu ce lundi 6 mars que plus de 60% des enseignants du premier degré seraient en grève la journée 7 mars. Dans la capitale le taux remonte à 65% avec "au moins 120 écoles" complètement fermées sur 645.

La CGT Transports a appelé les livreurs des plateformes comme UberEats, JustEat ou encore Deliveroo à participer à la grève contre la réforme des retraites du 7 mars. Le syndicat s'est exprimé dans un communiqué : "Face à des propos déconnectés de toute réalité, la CGT Transports appelle les livreurs à s'organiser pour décider de leurs revendications afin de les faire aboutir, et à se mobiliser à partir du 7 mars prochain, par l'arrêt de travail et la manifestation", relate 20 Minutes. Il est difficile de prédire si les livreurs répondront présents, car ils ne sont pas salariés, mais sous la statut de micro-entrepreneurs.

Dans un communiqué commun, les syndicats CGT des principales entreprises du secteur de la métallurgie (Thalès, Valéo, Stellantis, ArcelorMittal, Forvia, Airbus, Safran et Renault) appellent à mettre "les entreprises de la métallurgie à l'arrêt" le 7 mars prochain. "Ce qu'on veut, c'est une grève reconductible à partir du 7 [mars]", a expliqué Michel Ducret, de la fédération CGT Métallurgie. "La CGT des grands groupes de la métallurgie s'unit et appelle les salariés, les intérimaires, les retraités à poursuivre et à amplifier la lutte jusqu'à la victoire, à se réunir sur les lieux de travail afin de décider de la grève du 7 mars, de sa reconduction et à œuvrer à généraliser les grèves", peut-on lire dans le communiqué commun des syndicats CGT. Des informations rapportées par Le Figaro.

Dans son communiqué du 11 février, l'intersyndicale a également indiqué qu'elle "se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes". Depuis, un appel à la "grève féministe" a été publié sur le site grevefeministe.fr. Parmi les signataires, on retrouve sans surprise de nombreuses associations féministes, mais aussi des organisations syndicales comme la CGT ou l'union syndicale Solidaires. Cependant, les modalités de ce mouvement sont encore floues pour le moment.

Par ailleurs, 13 organisations de jeunesse appellent à une "journée d'action et de mobilisation de la jeunesse le 9 mars", dont les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, ou encore les organisations militantes de jeunesse de partis politiques de gauche. Là encore, il est difficile d'estimer pour l'instant quelle sera l'ampleur de ce mouvement.

Selon les informations du Parisien publiées le jeudi 2 mars, l'intersyndicale réfléchirait à de nouvelles mobilisations les 11 et 14 mars prochains. Mais dans un communiqué diffusé en réponse à l'article du quotidien francilien, l'intersyndicale a démenti que "d'autres dates, comme le 11 et le 14 mars, soient à l'ordre du jour". "L'intersyndicale se réunira le 7 mars au soir pour discuter des suites", précise le communiqué. Le Parisien indique néanmoins que des sources dans l'entourage des syndicats ont déclaré à ses journalistes que "ces dates sont bien discutées".