Cyclone Freddy : La Réunion en alerte orange, quelles prévisions ?

Le cyclone Freddy doit passer au large de l'île de La Réunion en fin de soirée ce lundi 20 février. Le département d'outre-mer est placé en vigilance orange face aux vents violents et à la houle qui sont attendus.

Un mastodonte évolue dans l'océan Indien. Le cyclone Freddy avance vers l'île de la Réunion ce lundi 20 février 2023 mais doit d'abord frôler l'île voisine, Maurice. Le département français d'outre-mer, placé en alerte cyclonique orange, se prépare aux vents violents, mais le phénomène météorologique a, heureusement, "perdu de son intensité au cours de cette nuit et a donc été déclassé au stade de Cyclone Tropical Intense selon le bulletin matinal de Météo France. Le système dépressionnaire est "puissant et compact générant des vents extrêmes près de son centre, mais la zone d'influence du cyclone est réduite", détaille l'agence météorologique selon qui "peu d'effets [du cyclone sont] ressentis au-delà de 200 km du centre".

Quelles prévisions pour le cyclone Freddy à La Réunion ?

Le cyclone Freddy pourrait donc avoir des effets limités sur les côtes réunionnaises puisque selon sa trajectoire anticipée et le scénario privilégié, il devrait passer à 180 km de La Réunion en direction de l'ouest-sud-ouest. Reste que les conditions météorologiques se détériorent au fil de la journée jusqu'à devenir très mauvaises cette nuit, il est donc recommandé de rester à l'abri. Après les perturbations de la fin de soirée et de la nuit, des améliorations, plutôt "rapides" selon Météo France, sont attendues dans la journée de mardi.

Si les zones dangereuses du cyclone Freddy ne devraient pas toucher l'île Bourbon, les conditions météorologiques devraient être perturbées avec des vents violents : "100 à 110 km/h sur le littoral, 120 à 130km/h dans les hauts habitées et [jusqu'à] 130km/h sur les sommets", détaille Météo France. Ces vents devraient être accompagnés de pluies en petite quantité sur les bords de mer et plus denses dans l'intérieur de l'île. Si les volumes attendus ne sont pas exceptionnels, les météorologues mettent en garde contre "des averses [qui] peuvent être intenses sur une courte durée". "Un scénario plus pessimiste avec un passage plus proche ne peut pas encore être complètement écarté", mais est pratiquement exclu.

En plus d'être en alerte orange cyclonique, La Réunion doit également entrer en vigilance orange vagues-submersions à partir de 16h ce lundi (13 heures à Paris) et jusqu'à demain 12h (9 heures à Paris). Comme les rafales de vent, la houle devrait s'intensifier sur tout le littoral est de l'île, du nord au sud, avec des vagues moyennes de 5 à 6 m, plus rarement jusqu'à 7 m, en soirée. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 11 à 13 m.

La Réunion en alerte orange

L'alerte cyclonique orange a été déclenchée le dimanche 20 février à 19 heures. Tous les services publics sont mobilisés et toutes les écoles ont fermé leurs portes ce lundi. Les habitants sont invités à prendre des précautions et à rester à l'abri autant que possibles. Il est déconseillé de s'approcher des bords de mer. Les autorités et Météo France surveillent la situation de près pour adapter le niveau de vigilance si besoin.