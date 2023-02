"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 février 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. La grosse cagnotte de samedi a trouvé preneur. Conséquence, seuls deux millions d'euros sont à remporter pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont attendus vers 21h.

[Mis à jour le 20 février 2023 à 19h05] Le 1, le 5, le 12, le 13, le 24 et le N°Chance 9. Tel était le résultat du Loto du samedi 18 février. Ce jour-là, 15 millions d'euros étaient en jeu. Mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient tenter de remporter 16 millions d'euros ce lundi, le jackpot a été remporté samedi. Résultat, ce ne sont pas 15 millions d'euros et un million d'euros supplémentaires qui sont mis en jeu ce lundi 20 février 2023, comme cela aurait pu être le cas si personne n'avait découvert la combinaison gagnante lors du précédent tirage du Loto, mais deux millions d'euros, soit la cagnotte la plus petite qui puisse être mise en jeu.

Quoi qu'il en soit, la somme de deux millions d'euros reste tout à fait attrayante et peu de gens refuseraient de l'encaisser. C'est en effet l'équivalent d'un peu plus de 1 500 SMIC, soit 128 années de revenu minimal, ou de deux beaux appartements en plein Paris. À chacun ses références. Pour les intéressés, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille classique coûte 2,20 euros. Les résultats du Loto sont généralement livrés avant 21 heures, à la télévision sur TF1, ou sur Internet, sur le site de la Française des jeux, et bien évidemment sur cette page.

En parlant de résultat, on en sait un peu plus désormais sur la chanceuse ou le chanceux qui a empoché la coquette somme de 15 millions d'euros samedi soir. Celle-ci ou celui-ci a tenté sa chance en Mayenne. Il s'agit désormais du plus gros gain jamais remporté dans ce département. Le précédent record s'établissait à 14 millions d'euros. Un participant avait remporté ce jackpot après avoir tenté sa chance à Andouillé en 2016. Cette même année, un autre gros lot avait été remporté en Mayenne, celui du Super Loto du Patrimoine. Sept millions d'euros avaient été empochés par un joueur de Louverné.