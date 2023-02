"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 février 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. La grosse cagnotte de samedi a trouvé preneur. Conséquence, seuls deux millions d'euros étaient à remporter pour ce nouveau tirage du Loto. Voici les résultats.

[Mis à jour le 20 février 2023 à 21h19] Et le vainqueur est... personne ! Il n'y a en effet pas eu de grand gagnant ce lundi 20 février 2023 au tirage du Loto. Deux millions d'euros étaient en jeu. Ce sont désormais trois millions d'euros qui seront à remporter lors du prochain tirage prévu mercredi. Avis aux amateurs, il est dès à présent possible de jouer. Mais trouverez-vous le résultat du Loto ? Rien n'est moins sûr... Pour y parvenir, il faut se munir d'une certaine dose de chance, de nombreuses amulettes et surtout... de patience. Car remporter un tirage du Loto peut parfois prendre des années ! En attendant, pensez toutefois bien à vérifier tous vos résultats du Loto, car qui sait, peut-être avez-vous tout de même trouvé une partie de la combinaison gagnante ?

Tirage du 20/02/2023 16 - 22 - 35 - 41 - 43 Chance : 7

Joker+ 4 158 358

Option 2nd tirage : 6 - 13 - 18 - 29 - 34

10 codes gagnants : F 1716 8550 - G 1922 8581 - K 2315 2352 - L 0073 7846 - N 1595 9478 - O 4516 6253 - P 5048 3359 - Q 1758 1432 - Q 4281 9486 - R 9817 0561

Samedi, 15 millions d'euros étaient en jeu. Il s'agissait de la cagnotte de 13 millions d'euros du Super Loto de la Saint-Valentin qui n'avait pas trouvé preneur ni mardi ni mercredi, lors du tirage du Loto suivant. Le gros jackpot a finalement été remporté samedi soir. Et on en sait un peu plus désormais sur la chanceuse ou le chanceux qui a empoché la coquette somme de 15 millions d'euros. Celle-ci ou celui-ci a tenté sa chance en Mayenne. Il s'agit du plus gros gain jamais remporté dans ce département. Le précédent record s'établissait à 14 millions d'euros. Un participant avait remporté ce jackpot après avoir tenté sa chance à Andouillé en 2016. Cette même année, un autre gros lot avait été remporté en Mayenne, celui du Super Loto du Patrimoine. Sept millions d'euros avaient été empochés par un joueur de Louverné.