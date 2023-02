"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 21 février 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Nouveau tirage de l'Euromillions ce mardi 21 février 2023. En cas de bons résultats, vous pourriez empocher jusqu'à 87 millions d'euros.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 19h03] Vous aimez les grosses cagnottes ? Rien de tel qu'un beau jackpot pour vous émoustiller ? Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 21 février 2023 devrait vous aller comme un gant ! Près de 87 millions d'euros sont en effet en jeu. Une aubaine pour toutes celles et tous ceux qui cherchent activement une solution pour ne plus travailler et prendre leur retraite bien avant les 64 ans voulus par le gouvernement. Avec un petit peu moins de 90 millions d'euros en poche, les années à venir s'annonceraient tout de suite beaucoup plus… douces. Du moins financièrement.

Le tirage de l'Euromillions aura lieu d'ici 21h30, comme chaque mardi et chaque vendredi. Avec, dans un premier temps, un peu avant 21 heures, le tirage du My Million, ce code qui permet de remporter un million d'euros sans avoir trouvé le moindre bon chiffre de la combinaison de l'Euromillions. Et pour cause, le My Million est un jeu à part, vendu en combo avec l'Euromillions. Le tirage de la combinaison de l'Euromillions a, lui, lieu entre 21h15 et 21h30. Les résultats seront, bien entendu, livrés dans cette page dès qu'ils seront disponibles.

En attendant, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Il vous en coûtera 2,5 euros, de quoi multiplier votre mise par 34,8 millions en cas de victoire. Soit, de loin, le meilleur investissement accessible à tous sur le marché actuel. Investissement qui n'est toutefois pas sans risque. Qui dit gros retour, dit également gros risques. En ne pariant qu'une combinaison, vous avez en effet davantage de risque de perdre que de gagner, comptez une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat de l'Euromillions. L'idéal est donc de se revêtir d'un certain nombre de grigris si vous comptez vraiment gagner, et surtout… de ne pas être mauvais perdant ! À bon entendeur…