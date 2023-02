"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 21 février 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Nouveau tirage de l'Euromillions ce mardi 21 février 2023. Quatre-vingt-sept millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats. Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante.

[Mis à jour le 21 février 2023 à 21h35] Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 21 février 2023 vient d'avoir lieu. La réponse que tous les participants attendaient est enfin disponible un peu plus bas dans cette page. Il s'agit bien évidemment du résultat de l'Euromillions. Le code My Million est également accessible. En revanche, le détail du tirage de l'Euromillions de ce mardi n'est pas encore connu. On ignore ainsi s'il y a eu un grand vainqueur. Le mieux est de comparer par vous-même les résultats de l'Euromillions :

Tirage du 21/02/2023 21 - 22 - 34 - 41 - 49 Etoiles : 2 - 7

MyMillion : AE 744 7635

Prochain rendez-vous vendredi. Le tirage de l'Euromillions aura lieu sur les coups de 21h30, comme chaque mardi et chaque vendredi. Avec, dans un premier temps, un peu avant 21 heures, le tirage du My Million, ce code qui permet de remporter un million d'euros sans avoir trouvé le moindre bon chiffre de la combinaison de l'Euromillions. Et pour cause, le My Million est un jeu à part, vendu en combo avec l'Euromillions. Le tirage de la combinaison de l'Euromillions a, lui, lieu entre 21h15 et 21h30. En attendant, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J.