Calendrier de la réforme des retraites : un accord avant un nouveau vote ?

Le Parlement va de nouveau s'exprimer sur la réforme des retraites, mais d'abord la commission mixte paritaire doit se réunir le mercredi 15 mars pour aboutir à une nouvelle version du texte pour essayer d'obtenir une majorité des voix.

Si l'Assemblée nationale n'a pas voté la réforme des retraites, le Sénat a adopté le texte dans la soirée du 11 mars. Mais le match parlementaire n'est pas encore fini et il se prépare pour une semaine décisive. La commission mixte paritaire (CMP) doit se réunir mercredi 15 mars pour, peut-être, redéfinir les contours du texte en vue des nouveaux votes des députés et des sénateurs. La version gouvernementale du texte ne devrait pas trop être retouchée car sur les 14 parlementaires convoqués à la CMP (7 députés et 7 sénateurs), 10 sont favorables à l'adoption du texte en l'état. Reste que si l'exécutif veut voir sa réforme votée à l'Assemblée nationale, un accord en CMP sur une nouvelle version commune du texte semble indispensable et cet accord doit être trouvé avant le 26 mars.

Mercredi 15 mars : début de la commission mixte paritaire

Le sort de la réforme des retraites est entre les mains de la commission mixte paritaire. Si un accord est trouvé sur un nouveau texte - qui peut contenir des articles supplémentaires ou modifiés et être privé de dispositions initialement prévues - alors suivront un nouveau vote au Sénat puis un dernier scrutin à l'Assemblée nationale, dès le jeudi 16 mars. Si les deux chambres s'expriment en faveur du texte, les votes vaudront adoption définitive du texte. Mais dans l'hypothèse la plus vraisemblable, obtenir la majorité à l'Assemblée nationale s'annonce difficile pour l'exécutif malgré un accord à la CMP. L'absence de majorité à l'Assemblée nationale posera aussi problème au gouvernement si aucun accord n'est trouvé en commission.

A l'issue de la CMP, le gouvernement aura deux solutions : rassembler une majorité absolue de 287 voix au palais Bourbon - elle n'en compte que 188 selon le compteur de BFMTV - ou recourir au 49.3 au risque de susciter l'ire des politiques et des Français. Conscient des risques et de la contre productivité d'utiliser le 49.3, l'exécutif assure ne pas vouloir aller jusque-là mais tiendra-t-il parole s'il se retrouve dans l'impasse ? A noter que même sans cette arme parlementaire, l'exécutif pourra pousser sa réforme passer le délai du 50 jours de débats, soit le 26 mars, grâce à l'article 47.1 de la Constitution.

La commission mixte parlementaire composée de 14 parlementaires respecte la répartition et l'équilibre des forces en présence dans les chambres. Du côté des députés convoqués, 4 font partie de la majorité (3 Renaissance et 1 MoDem) et 3 représentent l'opposition (LR, LFI et RN) mais le Républicains Olivier Marleix est susceptible de soutenir le texte. Quant aux sénateurs, 5 sont favorables à la réforme (3 LR, 1 UDI et 1 Renaissance) tandis que 2 élus du PS s'opposent au texte.

Une adoption "dès l'été" ?

L'entrée en application de la réforme des retraites dépendra de la fin de son parcours législatif et des éventuels recours déposés. En cas de saisie du Conseil constitutionnel, cela pourrait repousser sa promulgation de quelques jours ou semaines. Emmanuel Macron, lui, avait indiqué souhaiter une instauration "dès l'été".

Le projet de loi sur la réforme des retraites fait l'objet d'une vive contestation, tant auprès des Français qu'au sein de l'Assemblée nationale. L'hémicycle est scindé en deux entre les défenseurs et les opposants à ce texte, rendant l'ambiance électrique au palais Bourbon. Alors que le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative à la chambre basse du Parlement, la réforme portée par Emmanuel Macron n'est pas certaine de passer aisément et cela pourrait ne se jouer qu'à quelques voix. Ainsi, comment se positionne votre député vis-à-vis de ce texte ? Découvrez-le avec notre moteur de recherche.

Pour l'heure, aucun vote sur une motion, un article ou un amendement lié à ce projet de loi n'a été effectué en présence des 577 députés. Jamais l'hémicycle n'a encore été véritablement plein pour se prononcer sur ce texte, d'où l'absence de quelques parlementaires dans notre tableau. Il est cependant à noter que les élus de la majorité gouvernementale (Renaissance, MoDem, Horizons) sont favorables à la réforme, que LR est divisé sur le sujet et que la Nupes et le RN s'y opposent.