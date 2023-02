"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 24 février 2023, 101 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Non, vous ne rêvez pas ! 101 millions d'euros sont bien en jeu au tirage de l'Euromillions. Dépêchez-vous de participez ! Qui sait, peut-être trouverez-vous les résultats ?

La cagnotte ne cesse de grossir, et ce, pour le plus grand plaisir des joueurs. Pour le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 24 février 2023, plus de 100 millions d'euros sont désormais en jeu. De quoi motiver les troupes. Car qui ne rêverait pas de voir s'afficher un nombre à neuf chiffres sur son compte en banque ? Avec un tel pactole, hésitez entre deux gâteaux à la boulangerie ne sera même plus envisageable. Chaque vacances scolaires, ce sera voyage en famille à l'autre bout du monde. Les débats autour du projet de la réforme des retraites n'auront, eux, plus grand intérêt à vos yeux. La retraite, ce sera tout de suite et maintenant !

Mais avant de s'enflammer et de plaquer votre travail, le mieux est encore de remporter le tirage de l'Euromillions. Dans le détail, ce sont 101 millions d'euros qui sont promis à celui ou celle qui trouvera le résultat de l'Euromillions. Et pour cela, le mieux est encore de commencer par participer au tirage ! Chaque mardi et vendredi, il est possible de tenter sa chance à l'Euromillions jusqu'à 20h15. La grille est vendue 2,50 euros. Il faut y cocher cinq chiffres parmi les 50 possibles et deux numéros étoile sur les 12 disponibles.