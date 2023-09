Sable du Sahara : un nuage survole la France, les régions concernées

SABLE SAHARA. Comme en février dernier, le ciel est devenu orange dans plusieurs régions de France ce lundi 4 septembre. En cause, un nuage de sable provenant du Sahara. Le phénomène pourrait persister toute la semaine sur une large partie du pays.

[Mise à jour le 04 septembre à 14h51] Le sable du Sahara s'invite de nouveau en France. Après avoir survolé le Portugal et l'Espagne, les particules de sable du Sahara ont atteint la France ce 4 septembre. Ce phénomène, qui se produit plusieurs fois par an, a déjà été observé sur l'ensemble du territoire français en février dernier.

Les nuages de sable, transportées par les vents du sud, donnent au ciel une teinte jaune-orangé. Elles peuvent également provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires.

Bien que le terme de "nuage" soit couramment utilisé pour désigner ce phénomène, il s'agit en réalité d'une "brume". Cette distinction est importante car les brumes sont plus denses que les nuages et peuvent donc avoir un impact plus important sur la visibilité.

Selon le météorologue Guillaume Séchet, l'arrivée de ce sable est lié aux fortes chaleurs qui vont sévir durant toute la semaine. Une carte interactive de la Nasa permet de constater que seul une partie de l'est du pays ne sera pas concerné par le phénomène. Le sable ne devrait pas atterrir sur le sol français en raison du beau temps sec qui est prévu jusqu'à dimanche. Le ciel pourrait cependant avoir un aspect laiteux par endroits en fonction de la concentration de sable.

Cette situation est plutôt fréquemment observée en hiver. En effet, la dépression, avec les vents forts qu'elle génère, soulève le sable du désert du Sahara. Et avec un flux de sud qui s'étend du Maghreb à l'Europe, les particules de sable transportées vont alors donner cette couleur si particulière au ciel et venir se déposer sur le sol à cause des pluies. Le phénomène est plus souvent visible dans le sud de la France, car le sable vient se déposer du côté des Pyrénées ou des Alpes, et ne remonte pas dans le Nord de la France.

Les experts s'accordent pour dire que les retombés des essais nucléaires effectués dans les années 1960 ont durablement marqué le désert du Sahara, comme le rappelle l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire. Ces retombées proviennent d'une centaine d'essais atmosphériques réalisés par plusieurs grandes puissances : au score final, l'URSS et les Etats-Unis sont au coude à coude avec 219 tirs, puis vient le Royaume-Uni avec 23 tirs, la Chine avec 22 et la France avec seulement 4 au Sahara (mais 46 en Polynésie).

Le sable contient en effet du césium 137, un élément radioactif qui a une durée de demi-vie de 30 ans et qui peut donc agir sur ces particules. Pour autant, les spécialises de la radioactivité se veulent rassurants puisque le phénomène s'était déjà produit en février 2021, sans grandes conséquences sur la qualité de l'air. En effet, si, durant ce mois de février, les activités volumiques du césium 137 avaient été supérieures à la moyenne des activités mesurées en février 2019 et 2020 (mesures prises par l'IRSN dans le cadre de sa mission de surveillance de la radioactivité de l'air), la concentration du césium 137 présente dans les particules fines de sables sahariens étaient "en février 2021 extrêmement faible dans l'atmosphère et au niveau du sol" rappelle Jean-Christophe Gariel, directeur général adjoint en charge du pôle santé-environnement à l'IRSN (propos rapportés par le Parisien).

L'impact sanitaire de ces épisodes météorologiques est ainsi considéré comme négligeable par l'IRSN. Si des risques pour la santé existe, ils ne sont pas pire que ceux de la pollution atmosphérique classique : de la même manière qu'en mars, Météo-France n'a pas communiqué de prévision opérationnelle de couleur, car ce phénomène n'aura normalement pas d'impact véritable sur la sécurité des personnes.

Pourquoi ne faut-il pas laver sa voiture ?

Ce phénomène de dépôt de sale sur les voitures entraîne une grande tentation de laver son véhicule afin de ne pas conserver ces particules sur la carrosserie. Cependant, les grains de sable peuvent provoquer des rayures, ne serait-ce qu'en passant le doigt dessus. Il est donc fortement recommandé de ne pas la nettoyer au rouleau d'un centre de lavage, mais plutôt d'attendre que le temps fasse son œuvre pour le nettoyage. Pour les plus pressés, mieux vaut la rincer à la main et éventuellement appliquer un produit nettoyant à l'aide d'une éponge.