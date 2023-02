"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 février 2023, 17 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLIONS. Parviendrez-vous à avoir autant de chance que le Français qui a remporté plus de 100 millions d'euros au tirage de l'Euromillions précédent ? Réponse à l'heure des résultats.

Et c'est… GAGNÉ ! L'euphorie était au rende-vous vendredi. Le tirage de l'Euromillions du 24 février 2023 a en effet fait un grand vainqueur. Cocorico ! C'est en France que la grille avait été validée. Un joueur ou une joueuse a donc rejoint le club très sélect des millionnaires français. Il ou elle a 60 jours à compter du dernier tirage auquel son reçu participe pour récupérer ses gains. Mais le mieux dans ce genre de situation est de ne pas trop traîner. Ce serait en effet dommage de passer à côté de… 102 242 065 euros. Les joueurs de ce mardi 28 février 2023 devront, eux, se contenter d'une cagnotte de 17 millions, soit le plus petit gros lot qui puisse être mis en jeu lors d'un tirage de l'Euromillions.

Les résultats de l'Euromillions, qu'il s'agisse de la combinaison gagnante ou du code My Million, seront délivrés sur cette page aux alentours de 21h30. En attendant, chacun est libre de tenter sa chance jusqu'à 20h15, moyennant toutefois 2,50 euros. À noter qu'il semble peu probable que la combinaison suivante sorte de nouveau, même si lors d'un tirage de l'Euromillions, tout reste possible : 7 - 23 - 34 - 42- 48 et les numéros étoile 1 et 3. Il s'agit en effet de la combinaison gagnante du tirage de vendredi. Mais après tout, si vous souhaitez quand même la retenter, il semble qu'elle ait déjà fait au moins un heureux par le passé.