"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 février 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Êtes-vous parvenu à avoir autant de chance que le Français qui a remporté plus de 100 millions d'euros au tirage de l'Euromillions précédent ? Voici les résultats de ce mardi 28 février 2023.

[Mis à jour le 28 février 2023 à 21h44] Après l'euphorie du tirage de l'Euromillions du vendredi 24 février dernier, qui avait vu sa cagnotte de 102 242 065 euros être remportée en France, ce mardi 28 février 2023, seuls 17 millions d'euros étaient proposés pour ce nouveau rendez-vous. Qu'à cela ne tienne pour les plus téméraires. S'il s'agit de la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu à l'Euromillions, 17 millions d'euros restent une somme tout à fait appréciable sur son compte bancaire par les temps qui courent. Le résultat du My Million a été délivré peu avant 21 heures, suivi de la combinaison gagnante du jour. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats de l'Euromillions :

Tirage du 28/02/2023 12 - 29 - 33 - 37 - 47 Etoiles : 5 - 10

MyMillion : KE 116 4078

Si vous êtes plutôt grosses cagnottes, sachez que le vendredi 3 mars 2023, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposeront un méga jackpot de… 130 millions d'euros. De quoi susciter les convoitises. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Comme pour n'importe quel tirage, la grille de base, soit cochée de cinq chiffres et deux numéros étoile, sera vendue 2,50 euros. Avis aux amateurs ! Centre-trente millions d'euros, c'est l'équivalent de 100 000 SMIC, soit 8 333 années de revenu minimal en perspective.