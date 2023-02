"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 février 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto, la chance sera-t-elle de votre côté ? Réponse à l'heure des résultats...

[Mis à jour le 27 février 2023 à 19h04] Et si vous terminiez le mois en beauté ? À la veille de la fin du mois de février, bon nombre d'entre nous attendent leur salaire avec impatience, et ce, d'autant plus en cette période inflationniste. Mais en remportant le tirage du Loto de ce lundi 27 février 2023, un petit chanceux ou une petite chanceuse pourrait bien se permettre quelques folles dépenses dans les jours qui viennent. Pour être l'heureux ou l'heureuse élu(e), le mieux est encore de tenter de trouver le résultat du Loto. Vous avez jusqu'à 20h15 pour le faire.

Que jouer ? Le 1 a-t-il plus de chance de sortir que le 2 ? Quid du 24, du 39 et du 43 ? Sur le site de la Française des jeux (FDJ), il est possible de retrouver les statistiques des chiffres les plus et les moins sortis au cours de ces derniers mois. De quoi peut-être s'inspirer quand on manque d'idée pour parier sur une combinaison. Pour ceux à qui les chiffres parlent plus, la date d'un anniversaire de naissance, de mariage et pourquoi pas de divorce peut être une piste de réflexion, tout comme le numéro inscrit sur le maillot de votre joueur préféré ou les chiffres qui constituent les coordonnées géographiques de votre endroit préféré ? C'est à vous de voir. L'important est d'avoir un minimum confiance en eux (ou pas).

Si vous estimez que cinq millions d'euros, ce n'est pas assez, sachez que la Française des jeux et ses homologues européens proposent, un peu plus tard dans la semaine, un tirage qui ne devrait pas passer inaperçu. Le vendredi 3 mars 2023, un méga jackpot de 130 millions d'euros sera sur la table. Il est déjà possible de tenter de trouver les résultats de ce tirage. À noter toutefois qu'il s'agit d'un tirage de l'Euromillions, la grille est donc vendue 2,50 euros, contre 2,20 euros au Loto. Mais après tout, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ?