"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 février 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto, la chance a-t-elle été de votre côté ? Voici les résultats de ce lundi 27 février 2023.

[Mis à jour le 27 février 2023 à 21h00] Le tirage du Loto de ce lundi 27 février 2023 n'a malheureusement pas fait de grand vainqueur. Il n'en reste pas moins que certains joueurs ont tout de même dû mettre la main sur une partie du résultat du Loto. Il suffit de pas grand-chose par moments pour se voir accorder un gain. De 2,20 euros si vous avez trouvé le N°Chance 1, à plusieurs centaines, voire milliers d'euros si vous avez tous les bons chiffres, mais pas le N°Chance. Il est donc conseillé de vérifier tous ses résultats du Loto lors de chaque tirage.

Tirage du 27/02/2023 2 - 5 - 6 - 14 - 37 Chance : 1

Joker+ 7 683 058

Option 2nd tirage : 4 - 31 - 33 - 36 - 37

10 codes gagnants : A 9191 8004 - H 2430 2837 - I 3885 5601 - N 4096 5331 - O 0312 3970 - P 5806 5122 - Q 2297 7985 - Q 4742 7491 - S 0276 3480 - U 5922 3385

Prochain rendez-vous, mercredi. Six millions d'euros seront en jeu. Que jouer ? Le 1 a-t-il plus de chance de sortir que le 2 ? Quid du 24, du 39 et du 43 ? Sur le site de la Française des jeux (FDJ), il est possible de retrouver les statistiques des chiffres les plus et les moins sortis au cours de ces derniers mois. De quoi peut-être s'inspirer quand on manque d'idée pour parier sur une combinaison. Pour ceux à qui les chiffres parlent plus, la date d'un anniversaire de naissance, de mariage et pourquoi pas de divorce peut être une piste de réflexion, tout comme le numéro inscrit sur le maillot de votre joueur préféré ou les chiffres qui constituent les coordonnées géographiques de votre endroit préféré ? C'est à vous de voir. L'important est d'avoir un minimum confiance en eux (ou pas).

Si vous estimez que six millions d'euros, ce n'est pas assez, sachez que la Française des jeux et ses homologues européens proposent, un peu plus tard dans la semaine, un tirage qui ne devrait pas passer inaperçu. Le vendredi 3 mars 2023, un méga jackpot de 130 millions d'euros sera sur la table. Il est déjà possible de tenter de trouver les résultats de ce tirage. À noter toutefois qu'il s'agit d'un tirage de l'Euromillions, la grille est donc vendue 2,50 euros, contre 2,20 euros au Loto. Mais après tout, le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ?