Manifestation du 7 mars : Paris et région, les parcours en France - CARTES

Où sont les manifestations en France ce mardi 7 mars 2023 ? A Paris, le parcours est rive gauche ; en province, plus de 200 mobilisations sont organisées. Voici les heures et les lieux rendez-vous.

Ce mardi 7 mars, l'attention des Français se portera assez naturellement sur ce qu'il se passera dans les cortèges et les manifestations, organisées en contestation à la réforme des retraites. Combien de personnes dans la rue ? Les chiffres apporteront quelques éclaircissements sur la détermination des opposants au texte et sur le rapport de force politique actuel. L'intersyndicale, composée des huit principaux syndicats du pays (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), appelle en tout cas à "mettre la France à l'arrêt" pour cette journée.

Où sont les manifestations ce mardi 7 mars 2023 ?

Linternaute fait le point sur les différents points de ralliement prévus pour cette journée de manifestation du 7 mars. Comme à l'accoutumée, la CFDT met à disposition les divers points de ralliement prévus.

Les manifestations devraient être très suivies ce mardi, puisque, selon une note des renseignements territoriaux consultée par BFMTV, entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus partout en France pour la journée de ce 7 mars. Pas moins de 320 manifestations sont par ailleurs recensées. Les cortèges les plus importants devraient se trouver à Paris, où les renseignements territoriaux prévoient entre 60 000 et 90 000 manifestants, mais aussi à Nantes (32 500 manifestants attendus), à Toulouse et à Lyon (30 000), et également à Rennes, à Marseille, à Grenoble et à Clermont-Ferrand (20 000).

Paris : Manifestation à 14h à Sèvres-Babylone pour une arrivée Place d'Italie

Bordeaux : Manifestation à 10h pour un concert place de la Bourse et départ du cortège à 12h

Marseille : Manifestation à 10h30 au Vieux-Port

Lyon : Manifestation à 11h Manufacture des Tabacs

Rennes : Manifestation à 11h sur l'esplanade Charles de Gaulle ou à la Place de Bretagne

Nice : Manifestation à 10h devant le théâtre de Verdure

Angers : Manifestation à 14h Place Leclerc

Nantes : Manifestation à 11h au miroir d'eau

Lille : Manifestation à 14h30 Porte de Paris

Montpellier : Manifestation à 14h –sur les Rives du Lez

Poitiers ; Manifestation à 14h au rond point Champlain

La Rochelle : Manifestation à 14h30 sur le parvis de la gare

Narbonne : Manifestation à 14h30 au niveau du théâtre Narbonne

Cannes : Manifestation à 10h devant la gare SNCF

Annecy : Manifestation à 14h devant la préfecture

Agen : Manifestation à 10h Place de la préfecture

Reims : Manifestation à 10 h devant la maison des syndicats (15bd de la paix)

Carcassonne : Manifestation à 14h30 Square André Chénier

Besançon : Manifestation à 14h au niveau du Parking Battant

Dijon : Manifestation à 14h Place de la Libération

Metz : Manifestation à 14h Place Mazelle

Dunkerque : Manifestation à 14h30 Place de la gare

Tours : Manifestation à 10h Place Anatole France

Bastia : Manifestation à 10h au Tribunal

Bayonne : Manifestation à 10h30 Place Sainte-Ursule

Le 16 février, dernière journée de contestation de la réforme des retraites en date, la mobilisation avait réuni près de 1,3 million de personnes selon les syndicats, contre 440 000 selon le ministère de l'Intérieur. Des chiffres en baisse par rapport à ceux des précédentes journées de mobilisation à la fin du mois de janvier, mais il faut garder en tête que cette journée de manifestation a eu lieu durant les vacances scolaires.

Le parcours de la manifestation à Bordeaux

Selon le syndicat FO de Gironde, le cortège partira à 12h de la place de la Bourse empruntant ensuite le quai richelieu et le cours Alsace Lorraine pour rejoindre le cours d'Albret puis la Place Gambetta. Ensuite les manifesteront marcheront sur le cours Georges Clemenceau vers le quai du maréchal Lyautey revenant ainsi sur la place de la Bourse.

Les manifestants commenceront à défiler à partir de 11 heures à la Manufacture des Tabacs avant de rejoindre le point final du trajet au niveau de la place Bellecour. L'intersyndicale du Rhône a appelé à une journée de mobilisation importante. "Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études et les transports" ont souhaité les syndicats.

A Rennes, la préfecture change le lieu de départ

Lors des précédentes journées de mobilisation contre la réforme des retraites, les manifestants de Rennes (Ille-et-Vilaine) avaient pris pour habitude de partir de la place de Bretagne. Or, dans un arrêté, la préfecture a interdit le départ depuis ce lieu pour la prochaine journée de mobilisation du 7 mars. L'arrêté de la préfecture prévoit ainsi un départ sur l'esplanade Charles de Gaulle. Elle justifie ce choix par le fait que "l'esplanade Charles de Gaulle permet de disposer plus aisément les forces de sécurité, afin de bloquer les individus violents", selon des propos rapportés par Ouest-France.

De nouvelles manifestations le 8 mars

Le mercredi 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes. Plusieurs syndicats dont Solidaires ont appelé à "participer aux initiatives et manifestations unitaires féministes, ainsi qu'aux actions intersyndicales pouvant s'ajouter, pour mettre en avant l'injustice et les inégalités spécifiques que subissent les femmes avec ce projet de réforme des retraites". Ainsi voici la liste des cortèges prévus le 8 mars :