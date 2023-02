Neige et froid en France : Paris, Lyon, Marseille... Les prévisions de la semaine

La France est toujours en proie à une vague de froid malgré la fin de l'épisode neigeux en plaine. La poudreuse est encore attendue en montagne tandis que dans les planes des gelées et des températures froides sont prévues. Les prévisions.

Inattendu, le retour de la neige en France pourrait aussi être furtif. Quelques chutes sont encore possibles dans les régions méditerranéennes et le nord du pays le 28 février mais elles devraient perdre en intensité et se raréfier au fil des heures. Le manteau blanc, plus ou moins épais, qui a recouvert une partie de la Provence ne pourrait être visible plus que dans les montagnes dès 1 100 mètres d'altitude. La Chaîne météo prévoit "beaucoup" de neige "dès 1 300 mètres" des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Si le temps sonne la fin de l'épisode neigeux - qui a été "important, mais pas exceptionnel" selon le météorologue Patrick Marlière -, le froid s'est bien installé et généralisé en France avec des température négatives ou proches de 0° en matinée malgré de rares pics entre 7 et 9°C dans le sud-est. En journée, le mercure doit être compris entre 4° et 8° dans la moitié nord et 7° et 12° de la Méditerranée jusqu'au Bassin aquitain. Des températures qui restent inférieures aux normales de saison avec près de 5° manquants.

La faute à un anticyclone si la France assiste au retour de la neige et du froid au début du mois de mars. Le phénomène météorologique alimenté en air très froid touche l'Hexagone et refroidit les températures explique La Chaîne météo. Conséquences : des températures peu élevées et des gelées de -5°C, voire -6 à -8°C localement sont attendues au réveil ces prochains jours, peut-être jusqu'à la fin de la semaine.

© La Chaine météo

De la neige attendue à Lille, Paris, Marseille, Lyon et ailleurs ?

L'épisode neigeux qui a surpris le lundi 27 février est terminé sur presque la totalité du territoire. Seules quelques petites chutes persistent dans la journée de mardi 28 février. La neige sera ensuite éparse et très localisée près des Pyrénées, de la Montagne noire et des Cévennes. Il y aura aussi de la neige dans le sud des Alpes, près de la frontière italienne, ce mercredi et jeudi, toujours selon Météo France.

Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux ne seront plus enneigées et Lille pourrait être la dernière grande ville à voir le neige tomber sur son sol dans la matinée du 28 février. Après quoi la neige sera rare et limitée à quelques communes comme Tende (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ou Bonneval sur arc (Auvergne-Rhône-Alpes) où la neige est attendue possiblement jusqu'au 2 mars.

Ce mardi 28 février Météo France a prévenu que les gelées seront "sévères" avec "entre -5 à -7 °C en Auvergne, -2 à 6 °C sur le Sud-Ouest, -2 à 5 °C sur le Grand-Est, -1 à -3 °C sur le bassin parisien, l'est des Pays-de-la-Loire ou encore l'intérieur de la Normandie".

De la neige prévue en Montagne

En montagne la France connaîtra également des épisodes neigeux, normaux pour la saison. Tour d'horizon :

Alpes du Nord : De la neige est prévue mardi en Val d'Isere le mardi 28 février.

Alpes du Sud : De la neige est prévue dès ce lundi 27 février dans l'après midi jusqu'au jeudi 2 matin à Isola mais aussi à Ceillac, Risoul, Val Pelens et le Valberg, mais aussi dans la Colmiane.

Pyrénées : Dans les Pyrénées à la frontière espagnole sont aussi prévues quelques chutes de neige dans la soirée de lundi 27 février au mardi 28 février notamment à l'étang de Lers, sur le plateau de Beille et à Font-Romeu, à La Pierre Saint Martin et au Piau Engaly.

Corse : En Corse déjà en vigilance orange pour pluie, de la neige tombera au Vergio et au Val d'Else jusqu'au vendredi 3 mars matin.

Des gelées et un froid glacial partout en France

A la différence de la neige, le froid est installé au moins jusqu'à la fin de la semaine en France. L'anticyclone proche des îles Britanniques jettent un air froid sur tout le pays qui est en proie aux gelées. "Ces prochains jours, les gelées seront fréquentes et parfois assez marquées avec en moyenne de -4 à -1°C et localement jusqu'à -5°C en campagne" prévient La Chaine météo selon qui seules les zones littorales de l'Atlantique et de la Méditerranée seront épargnées car plus nuageuses et ventées.

Les gelées s'accompagnent d'un vent fort et froid qui n'est pas sans conséquences sur le ressenti des températures. "Les températures ressenties évolueront donc de -6 à -4°C en général, le matin, là où le vent souffle", explique le média spécialiste de la météo. Ce froid pourrait s'atténuer à partir de vendredi avec des bises et des gelées moins marquées.