Restrictions d'eau : quelles règles dans votre commune ?

A l'approche du printemps, plusieurs départements sont déjà en alerte sécheresse. Des restrictions d'eau sont en vigueur sur plusieurs communes.

La situation des nappes phréatiques est "dégradée" en France. Alors que le printemps pointe le bout de son nez, l'hiver fut particulièrement sec. Les cours d'eau sont à un niveau particulièrement bas et, dans les sols, les réservoirs d'eau naturels sont, pour 80% d'entre eux, à des niveaux "modérément bas à très" alerte le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). "Les pluies infiltrées durant l'automne sont très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l'année 2022 et améliorer durablement l'état des nappes" ajoute l'organisme qui craint que "l'état des nappes [continue] à se dégrader" si la pluie ne venait pas à tomber suffisamment en France.

Devant cette situation d'un manque d'eau que le BRGM craint de voir s'accentuer au fil des semaines, des restrictions sur l'utilisation des ressources ont d'ores et déjà été prises dans plusieurs départements. Les préfets, compétents en la matière, motivent principalement leurs décisions par le fait que "certaines nappes souterraines ne se sont pas rechargées et sont basses pour la saison", le déficit de pluviométrie ou encore "les perspectives de pluie à venir [qui] ne garantissent pas à ce stade une recharge conséquente des niveaux d'eau souterraine."

Quels sont les différentes restrictions possibles ?

Pour encadrer les restrictions prises dans le cadre d'une sécheresse, il existe plusieurs niveaux, établis par la loi, permettant de faire entrer en vigueur des mesures plus ou moins coercitives en fonction de la situation :

Vigilance : information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau

: information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau Alerte : sont interdits l'arrosage des pelouses, jardins et espaces verts de 9h à 19h ; le lavage des voitures hors stations ; le lavage des voiries, terrasses et trottoirs sauf par les collectivités ou entreprises ; le remplissage des piscines privées.

: sont interdits l'arrosage des pelouses, jardins et espaces verts de 9h à 19h ; le lavage des voitures hors stations ; le lavage des voiries, terrasses et trottoirs sauf par les collectivités ou entreprises ; le remplissage des piscines privées. Alerte renforcée : sont interdits l'arrosage des pelouses, jardins, stades et espaces verts interdit toute la journée ; le lavage des voitures interdit hors stations ; le lavage des voiries, terrasses et trottoirs ; le remplissage des piscines privées ; le fonctionnement des fontaines ; baisse de 50% de l'eau utilisée pour l'arrosage des cultures (hors cas particuliers)

: sont interdits l'arrosage des pelouses, jardins, stades et espaces verts interdit toute la journée ; le lavage des voitures interdit hors stations ; le lavage des voiries, terrasses et trottoirs ; le remplissage des piscines privées ; le fonctionnement des fontaines ; baisse de 50% de l'eau utilisée pour l'arrosage des cultures (hors cas particuliers) Crise : sont interdits l'arrosage des cultures (hors cas particuliers) ; l'arrosage des pelouses, jardins, stades et espaces verts interdit toute la journée ; le lavage des voitures interdit hors stations ; le lavage des voiries, terrasses et trottoirs ; le remplissage des piscines privées ; le fonctionnement des fontaines ; baisse de 60% de la consommation hebdomadaire d'eau par les industriels, artisans et commerciaux.

Quelles sont les restrictions dans les communes ?

Les décisions de restrictions prises par les préfets ne se font pas à l'échelle départementale ou communale. Le découpage est encore plus fin puisque les arrêtés sont pris à l'échelle… des bassins versants locaux. Il s'agit d'une portion de département comprenant plusieurs communes (mais différent d'une intercommunalité), dessinée par des lignes de partage des eaux d'affluents. La France est découpée en six grands bassins versants nationaux, mais chaque département en compte également plusieurs, selon un redécoupage local. Voici la carte des territoires actuellement concernés par des restrictions. Cliquez dessus pour davantage de détails.

Carte des restrictions liées à la sécheresse 2023. © Propluvia

A ce stade, ce sont la quasi-totalité des Pyrénées-Orientales qui sont en alerte renforcée, plusieurs communes de l'est des Bouches-du-Rhône, dont une partie de Marseille, ainsi qu'un secteur de l'ouest de l'Ain, à la frontière avec le Rhône. Le nord de l'Ardèche, de la Drôme, la majorité du Var, ainsi qu'une partie de l'Ain sont, de leur côté, en alerte jaune. Les départements en gris sont en simple vigilance. Quant au reste du pays (les départements en blanc), il est, pour l'heure, épargné par une quelconque mesure.