Niveau de l'eau : va-t-on manquer d'eau cet été à cause de la sécheresse ?

Dans 75% des nappes phréatique de France le niveau de l'eau est inférieur aux normales mensuelles alors que le printemps ne fait que commencer. Ce chiffre annonce un été difficile durant lequel pourrait venir à manquer.

La période estivale n'est pas encore là que déjà des craintes sur le manque d'eau apparaissent. Plus que des craintes, certains parlent presque de certitudes comme le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu qui a affirmé sur France 2, le 21 avril 2023, qu'à l'été "on aura à nouveau des communes qui vont manquer d'eau". La faute à la sécheresse et au manque de pluies qui depuis plusieurs mois empêchent la recharge des eaux souterraines. Au 1er avril, "75% des nappes phréatiques restent sous les normales mensuelles" selon les données du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Un chiffre inquiétant qui entraîne des manques d'eau dans plusieurs régions de France dès le début du printemps. "On a 40 départements dans lesquels il y a de la vigilance ou des alertes" à la sécheresse qui restreignent l'accès et l'usage de l'eau a fait savoir le ministre.

Le pourtour méditerranéen est particulièrement touché de même que le couloir rhodanien, mais des régions comme une partie du Grand Est ou le bassin de la Loire sont aussi concernés par ces faibles niveaux de remplissage des nappes phréatiques, selon les informations recoupées du BRGM et du site spécialisé Info-sécheresse.

Pourquoi le niveau des nappes phréatiques est-il si bas ?

Les nappes phréatiques servent de réservoirs souterrains dans lesquels l'eau est ponctionnée pour assurer les besoins, en particulier l'été. Le cycle des saisons voudrait que ces sources soit rechargées durant l'automne et l'hiver, quand les précipitations douces et nombreuses infiltrent les sols jusqu'à gagner les nappes d'eaux profondes. Problème : l'hiver 2022/20233 a été plutôt sec, en particulier entre février avec 32 jours passés sans une goutte de pluie et "un déficit des précipitations de 75%" d'après le climatologue de Météo France Simon Mittelberger, interrogé par franceinfo début mars.

La recharge observée entre janvier et décembre n'a pas suffi a contrebalancer cette période sécheresse et si en mars "le cumul de précipitations a été excédentaire sur une grande partie du territoire", son impact a a été très hétérogène sur les nappes phréatiques. Surtout, le taux d'infiltration a été limité car la pluie a d'abord "humidifié les sols secs puis permis à la végétation de sortir de sa dormance avant de réussir à s'infiltrer en profondeur" comme l'explique le BRGM.

Le niveau bas des nappes phréatiques n'est pas la conséquence du seul hiver, il est aussi dû aux précipitations qui ont été nettement insuffisantes au cours de l'année 2022 : -25% de précipitations par mois sur l'ensemble de l'année, d'après les bulletins climatiques de Météo-France. Mention spéciale au mois de mai et de juillet 2022 ou la quantité de précipitations a respectivement chuté de 63 et 84% par rapport aux normales.

Les rivières et eaux de surface également asséchées ?

Les raisons qui ont mené à la raréfaction de l'eau dans les nappes phréatiques sont aussi responsables de l'assèchement de certaines rivières, de fleuves et des eaux de surface. L'absence de précipitations n'a pas permis d'alimenter les cours d'eau et le problème a été aggravé par l'évaporation de la ressource qui a été plus importante durant la sécheresse.

Le niveau de l'eau dans les nappes phréatiques peut-il remonter ?

"On est parti d'un niveau tellement bas et sec, à la suite de la sécheresse de l'an dernier, qu'il aurait fallu un hiver nettement excédentaire" en pluie pour humidifier les sols et remplir les nappes phréatiques déroulait le spécialiste Simon Mittelberger en mars, toujours sur franceinfo. Le printemps étant de retour, il ne faut plus compter sur les pluies pour réapprovisionner les réservoirs d'eaux profondes "sauf événements pluviométriques exceptionnels" d'après le BRGM. Après le mois de mars qui signe la fin de l'hiver, l'eau de pluie est essentiellement absorbée par les végétations, alimente les sols et ruisselle plus que ne remplit les nappes phréatiques.

Quant aux cours d'eau, les précipitations ne seront plus d'aucune aide non plus ou alors très peu. Mais si les précipitations ne sont plus une solution, il reste les neiges de montagnes qui fondent l'été et viennent remplir les cours d'eau. Mais là encore, la neige s'est faite rare durant l'hiver et les sommets comme les glaciers ont stocké moins d'eau, une eau qui risque de manquer cet été.

Tout semble indiquer qu'il faudra passer l'été avec des stocks d'eau bien moins importants que l'an dernier. L'année avait pourtant déjà été marquée par de lourdes restrictions par endroit. Mais en mars 2022, 58% des nappes phréatiques présentaient des niveaux inférieurs aux normales contre 75% en avril 2023.

Des mesures ont déjà été prises dans les départements et villes les plus exposés à la sécheresse pour restreindre l'usage de l'eau aux seules activités nécessaires. Et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, entend poursuivre cette politique comme expliqué sur France 2 le 21 avril : "Je vais à nouveau réunir le comité d'anticipation sécheresse le 27 avril pour faire le point avec les préfets et continuer à regarder s'il n'y a pas matière à durcir dans un certain nombre d'endroits les arrêtés, continuer à restreindre les usages de l'eau pour préserver la ressource". Selon le membre du gouvernement cette situation doit être un électrochoc et faire prendre conscience qu'il faut arrêter de "penser qu'on aura de l'eau pour toujours, tout le temps et pour tout le monde".