Sécheresse et cours d'eau : le niveau des rivières peut-il remonter avant l'été ?

Nombreux sont les cours d'eau moins remplis et parfois asséchés avant le début du printemps, la faute à la sécheresse et faibles pluies. L'eau peut-elle revenir dans les fleuves avant la saison estivale ?

Le constat est sans appel : le printemps n'a pas encore commencé que de nombreux cours d'eau, rivières et fleuves sont moins remplis, et parfois asséchés. Le niveau de l'eau est extrêmement bas dans plusieurs régions du sud et les images de la Garonne réduite à un filet d'eau à Toulouse, celles du Canal du Midi ou du lac varois Saint-Cassien à des niveaux bien inférieurs à la normale ou les photos de la Loire qui peinent encore à recouvrir toutes ces berges inquiètent. Hélas, peu de chance de voir les fleuves et rivières retrouver leur niveau d'avant sécheresse, de même que les nappes phréatiques qui sont toutes aussi sèches, si ce n'est plus.

A l'aube du mois de mars 2023, une quinzaine de départements essentiellement au nord et au centre de la France, observent des niveaux d'eau très bas, tandis que plus de trente autres sont aussi bien en dessous des moyennes habituelles d'après les données d'info-sécheresse. Pour éviter que les cours d'eau ne se vident davantage avant l'arrivée des beaux jours et de la saison estivale, le mois de mars s'annonce stratégique même s'il est déjà certain pour les météorologues que les sols et les fleuves ne se gorgeront plus d'eau avant l'hiver prochain.

Pourquoi les rivières et cours d'eau se sont-ils asséchés ?

La baisse généralisée du niveau de l'eau est indissociable des sécheresses, or l'année 2022 a été particulière sèche en France, avec un été chaud et des précipitations nettement insuffisantes : -25% de précipitations par mois sur l'ensemble de l'année, d'après les bulletins climatiques de Météo-France. Mention spéciale au mois de mai et de juillet 2022 ou la quantité de précipitations a chuté de 63 et 84% par rapport aux normales.

Cette absence de pluie s'est prolongée en février avec le triste record de 32 jours sans averse. Le mois "a été particulièrement sec et se termine avec un déficit des précipitations de 75%", a expliqué le climatologue à Météo France Simon Mittelberger auprès de franceinfo. Mais ce temps sec en plein hiver n'a pas permis au sol, aux fleuves et aux rivières de se remplir d'eau. Et si la pluie fait un retour timide depuis la dernière semaine de février dans quelques régions, les précipitations ne suffiront pas. "On est parti d'un niveau tellement bas et sec, à la suite de la sécheresse de l'an dernier, qu'il aurait fallu un hiver nettement excédentaire" en pluie pour humidifier les sols, constate le spécialiste.

Le niveau de l'eau peut-il encore remonter ?

Il ne faut plus compter sur les pluies ou alors très peu pour voir les cours d'eau se remplir à nouveau. Le mois de mars qui signe le passage de l'hiver au printemps est le dernier moment pendant lequel les eaux de surfaces et les eaux profondes peuvent se renouveler les stocks d'eau, après quoi les pluies sont absorbées par les végétations, alimentent les sols et ruissellent plus que ne remplissent les nappes phréatiques.

Si les précipitations ne sont plus une solution, il reste les neiges de montagnes qui fondent l'été et viennent remplir les cours d'eau. Mais là encore, la neige s'est faite rare durant l'hiver et les sommets comme les glaciers ont stocké moins d'eau, une eau qui risque de manquer cet été. Et l'épisode neigeux enregistré sur la dernière semaine de février dès les 1 300 mètres d'altitude ne suffira pas à renverser la tendance.

Pourquoi il n'a pas assez plu cet hiver ?

Si l'assèchement des cours d'eau est dû au manque de pluie, l'absence de précipitations est-elle aussi imputable à la sécheresse ? Pas totalement, elle en est plutôt une des causes. Les coupables sont davantage le dérèglement climatique et ses effets sur les phénomènes météorologiques. Si l'hiver a été sec, c'est en grande partie la faute aux anticyclones qui se sont succédés et pour certains ont été stationnaires au-dessus de la France, comme l'a montré La Chaine Météo à la mi-février.

Le record des 32 jours sans pluie est lié à la présence d'anticyclones qui ont fait barrage aux dépressions, les repoussant au nord de l'Europe