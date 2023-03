"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 3 mars 2023, un méga jackpot de 130 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLIONS. Un incroyable jackpot de 130 millions d'euros est en jeu ce vendredi 3 mars 2023. Mais trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 3 mars 2023 à 18h35] Méga jackpot en vue ! Ce vendredi 3 mars 2023, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens ont sorti le grand-jeu ! Au programme, un incroyable et colossal jackpot de… 130 millions d'euros ! Largement suffisant pour prendre votre retraite, même si vous venez d'entrer dans la vie active, c'est certain. Comme pour chaque tirage de l'Euromillions, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le résultat du My Million sera connu vers 21 heures, et les résultats de l'Euromillions devraient être connus vers 21h30.

En attendant, libre à chacun de parier pour tenter d'empocher les 130 millions d'euros de ce méga jackpot. Vous pensez avoir moins de chance que pour un tirage proposant un gros lot moins important ? Détrompez-vous ! Il n'en est rien. Vos chances sont strictement les mêmes. Elles ne sont certes pas élevées, comptez en effet une chance sur très exactement 139 838 160, mais après tout, un méga jackpot, ça se mérite ! À noter toutefois que s'il y a peu de chance que quelqu'un trouve le résultat de l'Euromillions, il existe aussi une possibilité pour que… plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante du jour.