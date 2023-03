Grève du 8 mars : transports, écoles, raffineries... Quels mouvements reconduits ?

Alors qu'un appel national à la grève contre la réforme des retraites a été lancé pour le 7 mars, le mouvement pourrait se poursuivre dans plusieurs secteurs le lendemain, alors que des manifestations sont déjà prévues, dans un autre cadre.

Depuis des semaines, ils répètent à l'envi que le 7 mars sera un "mardi noir" en France. Mobilisés contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à une mobilisation de masse ce jour-là, à laquelle devraient répondre des dizaines de milliers de Français. Mais après ? Quid du mouvement ? La pression ne devrait pas totalement redescendre dans l'Hexagone, alors que le texte qui prévoit de repousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans est toujours examiné au Sénat. D'autres actions devraient avoir lieu, à commencer par ce mercredi 8 mars 2023. Annuellement, cette date est déjà synonyme de manifestation : il s'agit en effet de la journée des droits des femmes. Si d'ordinaire, les cortèges arborent des slogans pour dénoncer les différences salariales ou encore les féminicides, cette année, la mobilisation aura également un air de manifestation contre la réforme des retraites. Mais ce n'est pas tout. D'autres mouvements de grève devraient être reconduits à cette date.

De nouvelles perturbations à la SNCF et la RATP ?

Principal secteur d'inquiétudes des Français un jour de grève, les transports pourraient être touchés par un nouvelle mobilisation des salariés de la SNCF, de la RATP mais aussi d'autres régies de transports en commun locaux. A la SNCF, c'est un appel à la grève reconductible à partir du 7 mars qui a été lancée. Ainsi, de nouvelles perturbations vont impacter les Français a annoncé l'entreprise. Le trafic sera "très fortement perturbé" mercredi, au lendemain d'un mardi durant lequel peu de rames auront circulé en France. Les nouvelles prévisions seront connues mardi dans la journée.

Situation similaire à la RATP. La régie des transports parisiens a d'ores et déjà prévenu que de nombreuses perturbations affecteront la circulation des métros, RER, tramways et bus tout au long de la journée de mercredi. Aucun détail n'a encore été livré. Les prévisions seront connues mardi à midi a annoncé l'entreprise.

​​​​​​​

Des AESH absents dans les écoles ?

Du côté de l'Education nationale, ce 8 mars pourrait être marqué par un mouvement de grève plus limité que la veille. Si le syndicat Sud appelle à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'organisation entend aussi défendre la cause des AESH, dont 92% sont des femmes, et dénoncer des emplois précaires dans ce secteur.

La santé poursuit sa lutte pour de meilleures conditions

Dans le domaine de la santé, une nouvelle journée de mobilisation est également prévue ce mercredi 8 mars. Elle s'inscrit dans un autre contexte que celui de la réforme des retraites puisqu'il s'agit ici de dénoncer une série de décisions prises dans le secteur médical. Un préavis de grève pour la journée a ainsi été déposé par la CGT, valable pour l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux des hôpitaux, des établissements médicaux privés, de l'Etablissement français du sang ou encore les services médico-sociaux.

Divergences dans les raffineries

Autre secteur dont la grève pourrait grandement impacter les Français : les raffineries et centrales nucléaires. Dans les premières, un mouvement de grève reconductible est lancé à compter du 6 mars au soir. Avec quel impact ? Les ambitions divergent selon les sites. Chez Esso-ExxonMobil, "aucune entrée ni sortie de carburant" ne sera possible, a annoncé la CGT à 76Actu, faisant planer le risque d'un manque d'une absence d'approvisionnement des stations essence. Mais chez Total, "on ne cherche pas la pénurie. On veut simplement taper sur l'économie des entreprises." L'impact ne devrait donc pas être aussi fort qu'à l'automne dernier.

Du côté des centrales nucléaires, le mouvement initié dès vendredi soir a fait baisser la production d'électricité en France. Cette réduction équivaut actuellement à cinq réacteurs nucléaires à l'arrêt. Le mouvement est reconductible chaque jour mais reste encadré afin d'éviter les coupures d'électricité.