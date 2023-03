"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Trois millions d'euros. Voilà ce que vous pouviez espérer empocher ce lundi 6 mars 2023 en participant au tirage du Loto. Les résultats sont à retrouver ci-dessous.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 21h14] Excellente nouvelle pour ceux qui ont tenté leur chance ce lundi 6 mars 2023 au tirage du Loto. Le résultat vient d'être délivré et on sait à présent qu'il y a eu... deux grands gagnants. Chacun repart donc avec 1,5 million d'euros. Un troisième joueur est également parvenu à trouver les cinq bons chiffres, mais pas le N°Chance. Il empoche tout de même 126 547,10 euros. Suivent quelques 40 grilles qui ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du N°Chance. Chacune permet à son propriétaire de remporter 772,10 euros. Mais alors, que fallait-il avoir joué pour devenir millionnaire ? Voici sans plus attendre les résultats du Loto :

Tirage du 06/03/2023 5 - 18 - 24 - 38 - 41 Chance : 7

Joker+ 0 603 520

Option 2nd tirage : 16 - 24 - 29 - 33 - 45

10 codes gagnants : B 3338 8596 - C 4947 9674 - C 5965 1653 - E 6380 9290 - F 6539 0633 - J 6011 9727 - M 2599 9762 - Q 0230 1604 - U 6235 8645 - V 5435 4404

Prochain rendez-vous, mercredi ! Imaginer ce que serait votre vie avec des millions d'euros en plus sur votre compte en banque, réfléchir aux achats que vous pourriez faire si vous empochiez le pactole du tirage du Loto, du robot aspirateur à la voiture de vos rêves en passant par cet énorme circuit de petits trains qui ravirait petits et grands, ou encore envisager des destinations particulièrement exotiques. Voilà ce que vous assure le tirage du Loto de ce 8 mars 2023. À la clé, en bonus pour l'éventuel petit chanceux du jour, deux millions d'euros. Mais pour cela, il faudra trouver les résultats du Loto et rien ne s'annonce plus compliqué.

Vous trouvez que deux millions c'est trop peu ? Bonne nouvelle, mardi 7 mars, le tirage de l'Euromillions proposera 143 millions d'euros. Cette cagnotte est la petite sœur du méga jackpot de 130 millions proposé vendredi 3 mars par la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens. Faute d'avoir trouvé un gagnant lors du tirage, le jackpot a été remis en jeu moyennant quelques millions supplémentaires ce qui ne sera pas pour déplaire aux participants. Avis aux amateurs, il est dès à présent possible de tenter sa chance.