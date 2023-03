Manifestation du 11 mars : des cortèges mais pas de grève ?

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est envisagée pour le samedi 11 mars 2023. Mais y aura-t-il des grèves ?

La mobilisation n'est pas encore terminée qu'une autre se dessine déjà. En ce 6e jour de manifestation contre la réforme des retraites, les syndicats plancheraient déjà sur une nouvelle journée d'action pour faire entendre leur opposition au projet de loi. Cette fois, pas de préparatif durant quelques semaines, mais seulement quelques jours. Et une journée une nouvelle fois inhabituelle semble tenir la corde : celle du samedi 11 mars 2023. BFM TV avance cette hypothèse, corroborant des éléments déjà divulgués par Le Parisien la semaine dernière. Comme le 11 février dernier, les syndicats veulent miser sur un jour de week-end pour espérer garnir copieusement les rangs des manifestations. "Le samedi 11 février a été un succès, il a permis à des familles et à des travailleurs qui ne peuvent pas faire grève de participer au mouvement", a argué un syndicaliste auprès du Parisien pour défendre cette nouvelle date.

Les contours de cette éventuelle 7e journée de mobilisation -qui n'est pas encore confirmée- ne sont, à ce stade, pas publiquement définis. Il n'empêche que le modèle du 11 février pourrait être reproduit. Ce jour là, seuls des appels à manifester et non pas à la grève avaient été lancés. Les transports, secteur qui concentraient les inquiétudes, n'avaient ainsi pas été perturbés, que ce soit du côté de la SNCF ou des régies de transports en commun locales. Organiser des défilés un jour de week-end, n'entraînant pas ainsi la perte d'un jour de salaire pour les grévistes, avait été une réussite pour les syndicats puisque "plus de 2,5 millions" de personnes avaient manifesté à travers la France selon les organisateurs, quand le ministère de l'Intérieur en avait dénombré 963 000.