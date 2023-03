"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 8 mars 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Pour ce nouveau tirage du Loto, la FDJ propose deux millions d'euros. Les résultats seront dévoilés vers 21h.

[Mis à jour le 8 mars 2023 à 19h06] Pour la journée internationale des droits des femmes, ce mercredi 8 mars 2023, le hasard ne fera pas exception. Si une femme doit trouver le résultat du Loto et remporter les deux millions d'euros en jeu, alors ce sera une femme. En revanche, si le destin en décide autrement et que c'est un homme, ou même personne, il en sera ainsi. Malheureusement, les femmes disposeront de la même chance que les hommes, à savoir une sur plus de 19 millions en ne jouant qu'une combinaison lors de ce tirage du Loto.

Comment jouer ? C'est très simple. Pour les plus motivés, il suffit de se rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux (FDJ), d'y demander une grille du Loto et surtout, de valider sa ou ses combinaisons avant 20h15, heure après laquelle il n'est plus possible de tenter sa chance. Si vous cochez cinq chiffres et un N°Chance, soit le minimum pour constituer une combinaison, il vous en coûtera 2,20 euros. Pour ceux qui seraient pris d'une certaine flemme, il est toujours possible de jouer directement sur le site de la FDJ, depuis son canapé.

Que faire avec deux millions d'euros ? En voilà une question. Si bon nombre d'entre nous y réfléchissent régulièrement, lorsqu'ils participent au tirage du Loto, tout le monde ne s'est pas encore posé la question pour autant. Rembourser ses dettes ou son crédit immobilier, acheter une nouvelle voiture, partir en voyage dans la destination de vos rêves, adopter 101 dalmatiens, tester les burgers les plus chers de la planète ou encore tout plaquer et vivre avec deux millions, de l'amour et de l'eau fraîche... Voici quelques pistes de réflexions en attendant de découvrir les résultats du Loto du jour.