Grève du 15 mars 2023 : quelles perturbations à prévoir ?

Forte du mouvement contre la réforme des retraites du 7 mars, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle mercredi 15 mars 2023.

L'intersyndicale vise le retrait de la réforme des retraites par la rue et appellera à manifester "aussi longtemps que nécessaire". Samedi 11 mars prochain, journée de manifestations qui ne sera pas accompagné de grèves interprofessionnelles, les syndicats donneront le la à la prochaine date du calendrier, le mercredi 15 mars. Une date cruciale car comme l'a précisé la CFDT dans un communiqué, "la séquence parlementaire touche presque à sa fin, il est indispensable de continuer à maintenir la pression" car le gouvernement s'est donné 50 jours pour faire examiner le texte, soit jusqu'au 26 mars. Pour l'heure, il est difficile de prévoir l'ensemble des perturbations, mais certains syndicats de branche ont déjà relayé l'appel.

Les enseignants de nouveaux en grève le 15 mars ?

Le syndicat SUD éducation a appelé dans un communiqué "tous les personnels de l'Éducation nationale et des universités à poursuivre et amplifier la mobilisation" afin de mettre "la France à l'arrêt". Comme revendiqué par le premier syndicat qui représente les enseignants, assistants d'éducation, AESH et les personnels administratifs de l'éducation, le personnel de l'Éducation nationale et des universités a "un rôle à jouer dans ce bras de fer puisque lorsque les écoles et les collèges sont fermés, les parents ne peuvent aller travailler, de même les fermetures de lycée ou d'université permettent à la jeunesse de se mobiliser et de participer aux actions de blocage".

Les raffineries bloquées jusqu'au 15 mars

Pour l'heure les expéditions de carburants n'ont pas repris à la sortie des sites de TotalEnergies et d'Esso-ExxonMobil avec pour objectif affiché de tenir jusqu'au vendredi 10 mars. Le site de Clément Mortier, responsable syndical FO au dépôt de Mardyck de TotalEnergies a déjà affiché l'objectif de bloquer les expéditions jusqu'au 15 mars a-t-il indiqué à l'AFP. Des blocages qui pourraient entraîner une hausse des pénuries dans les stations essence. Toujours selon l'AFP, mercredi 8 mars, 6,7 % des stations manquaient de carburant (diesel ou essence).

Les transports encore immobilisés ?

La grève des trains SNCF ou transports de proximités (bus, métros, trams...) pourrait continuer ce mois de mars. Déjà perturbé depuis quelques jours le trafic ferroviaire pourrait de nouveau faire grève ce 15 mars. Selon les informations de France 3 "à la SNCF, une mobilisation des agents du rail pour la journée du mardi 14 mars serait envisagée". Les agents de la SNCF et de la RATP notamment étant soumis à un service minimum, ils ont l'obligation de déclarer la grève au moins 48 heures à l'avance. Dans quelques jours, ils devront déclarer leur volonté de faire grève ou non.