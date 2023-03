"Grève du 15 mars : la CMP avance malgré la contestation"

Cette grande journée de grève est marquée par le travail de la commission mixte paritaire : les parlementaires pourraient créer la surprise avec une nouvelle mouture de la réforme des retraites.

En direct

16:42 - Grève des éboueurs : Derichebourg contraint d'arrêter sa "collecte sanitaire d’urgence" FIN DU LIVE POUR CE MARDI - L'entreprise privée Derichebourg qui collectait les déchets dans certains arrondissements pourtant gérés par le public, ont annoncé arrêter leur "collecte sanitaire d’urgence". "Des salariés grévistes de la ville de Paris et du Syctom [l’agence métropolitaine des déchets ménagers] ont menacé de bloquer les entrées et sorties de notre site de Charenton si nous poursuivions la collecte sanitaire, pourtant légale et contractuelle" a indiqué le président de la société à l’AFP. 16:28 - Les prévisions RATP des jours à venir La RATP a prévu une circulation normale ce jeudi. Le trafic sera "quasi normal" sur la ligne A du RER mais restera "perturbée" sur la ligne B. Le trafic sera "normal" pour les bus et tramways. Idem pour la journée de vendredi, comprenant donc encore des perturbations sur le RER B. Lire l'article Grève RATP : les prévisions de trafic du 16 mars 16:22 - Bac + Grève : une équation compliquée Les 20, 21 et 22 mars se tiendront les premières épreuves du baccalauréat 2023. Ces épreuves seront des épreuves de spécialités très importantes pour la note finale. Pourtant, venir composer pourrait être compliqué pour certains élèves, notamment les usagers des transports en commun. Les syndicats FO, CGT et SUD ont en effet appelé à la grève cette semaine de bac. Le ministre de l'éducation a prévenu qu'en cas de perturbation dans les transports et de retard d'un candidat, "n'excédant pas une heure", et bien "la fin de l'épreuve est décalée d'autant". 15:51 - La première ministre maintient que cette réforme est "nécessaire" Interpellée par l'opposition sénatoriale a défendu cette réforme des retraites et a déclaré qu'elle aurait "préféré plus de débats de fonds et moins de procédures", mais "la Nupes sénatoriale" a empêché le débat. La Première ministre, s'est aussi dit "convaincue" que sénateurs et députés "peuvent s'accorder" sur la réforme des retraites lors de cette CMP. 15:43 - EDF : Moins d'un salarié sur quatre en grève Selon la direction d'EDF, au sein de l'entreprise un peu plus de 22% ses salariés étaient en grève ce matin. Tandis que le 7 mars dernier le pourcentage de grève était plus élevé avec 41,5% de grévistes. 15:28 - Des élus de la République privés de courant Le Fort de Brégançon, figure présidentielle, a été privé d'électricité selon la CFE-CGC Energie Côte d'Azur. D'autres actions ont également été menées dans le Var par la CGT qui a coupé le courant de 43.000 personnes et "privé de courant des élus de la République", "voire résilié" leurs abonnements "dans leur permanence ou à leur domicile" ont-ils revendiqué. Enedis a prévenu porter "systématiquement" plainte. 15:07 - En cas d'accord trouvé lors de la CMP, une réforme adoptée ? Si un accord est trouvé ce jour à l'issue de la CMP, ce qui est probable au regard de la composition majoritairement en faveur du texte, la réforme peut-elle être adoptée au Sénat et même à l'Assemblée Nationale ? Éléments de réponse dans cet article de Linternaute qui fait le point sur les possibilités. Lire l'article Vote de la réforme des retraites : pourquoi ça devrait passer 14:56 - 15% de grévistes à la SNCF ce matin Selon une source syndicale de la SNCF dont l'AFP se fait l'écho, 15% des salariés de la SNCF étaient en grève ce matin. Une baisse importante comparée à la participation du 7 mars avec près de 39% de grévistes. 14:52 - Frédéric Souillot (FO) : "rien n'est perdu" Lors du cortège parisien les membres de l'intersyndicale ont pris la parole. Pour Frédéric Souillot secrétaire de FO, "rien n'est perdu" précisant que la mobilisation de ce jour serait aussi voire plus importante que celle du 19 janvier qui avait réunie entre 1,1 million et 2 millions d'opposants. Concernant les futures relations pour d'autres projets entre l'exécutif et les syndicats, le leader de FO écarte cette hypothèse clairement : "l'espoir fait vivre" a-t-il clamé. 14:40 - Le report de l'âge légal à la retraite adopté lors de la CMP L'article 7 prévoyant le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans a été adopté à 10 contre 4 par la commission mixte paritaire a annoncé la député LFI Mathilde Panot. Sut Twitter, elle a critiqué cette décision : "une honte !" selon elle. Elle a ajouté sur le réseau social envers les opposants : "N'oubliez-pas : ils ne sont que 10... et nous sommes des millions !". 14:01 - Quel est le calendrier de la réforme des retraites ? Alors que la commission mixte paritaire (7 députés et 7 sénateurs) sont réunis aujourd'hui pour concilier les versions du texte du Sénat et de l'Assemblée Nationale, quelle est la suite du calendrier législatif ? Linternaute fait le point dans cet article ci-dessous. Lire l'article Calendrier de la réforme des retraites : un accord possible avant le vote ? 13:49 - Début de l'examen de l'article 7 en CMP Cet article est le plus débattu de tous : celui du report de l'âge légal de départ à la retraite. Mathilde Panot députée représentant l'Assemblée Nationale au sein de la commission mixte partiaire a annoncé sur Twitter le début de l'examen de l'article. 13:38 - Le siège de la RATP envahi par des manifestants Selon les images diffusées par Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis, des manifestants se sont introduits ce midi au sein du siège de la RATP. 13:27 - François Ruffin : "Cette loi sera défaite" Interrogé par plusieurs médias, le député LFI de la Somme a maintenu son opposition à la réforme des retraites car cette loi n'est "pas légitime". Elle sera "défaite, soit demain par nos voix à l’Assemblée, soit après-demain ou plus tard par les voix des gens". 12:34 - Grève des éboueurs : Olivier Véran impute la situation actuelle à la maire de Paris Dans son discours suite au conseil des ministres, Olivier Véran a accusé Anne Hidalgo d'"imposer" aux Parisiens l'accumulation des poubelles. Depuis quelques jours les deux camps se renvoient la responsabilité de la situation des rues parisiennes. LIRE PLUS

En savoir plus

Les transports encore mobilisés pour la grève du 15 mars

Touchés par les grèves reconductibles, les transports SNCF sont perturbés depuis plusieurs jours et si quelques améliorations se font sentir sur la circulation du trafic, les déplacements seront de nouveau compliqués le mercredi 15 mars. Le trafic des TGV, des Ouigo, des TER et des Intercités risque d'être "fortement perturbé", plus que ce qu'il n'a été depuis la mobilisation du 7 mars. Auprès de BFMTV, Matthieu Bolle-Reddat, secrétaire général CGT Cheminots de Versailles, a assuré que le nombre de grévistes devrait repartir à la hausse et entraîner plus de perturbations.

Mais le ministre des Transports, Clément Beaune, a nuancé les projections des syndicats ce mardi sur France 2 : " Il y aura quelques perturbations à la SNCF : ce mardi, on a encore deux TGV sur trois et un TER sur deux. Cela devrait être plus dégradé demain".

Du côté de la RATP, les transports rouleront à deux vitesses. Les syndicats ont annoncé que la circulation sera normale sur toutes les lignes de métro mais qu'elle sera "très perturbée sur le réseau RER" toute la journée de mercredi. Il faudra composer avec 3 trains sur 4 en moyenne sur le RER A et 2 trains sur 3 pour le RER B, à noter que les interconnexions à Nanterre Préfecture et à Gare du Nord seront maintenues. Enfin, pour les bus et les tramways, pas de perturbations à attendre.

Les enseignants de nouveau en grève le 15 mars ?

Le syndicat SUD Éducation a appelé dans un communiqué "tous les personnels de l'Éducation nationale et des universités à poursuivre et amplifier la mobilisation" afin de mettre "la France à l'arrêt". Comme revendiqué par le premier syndicat qui représente les enseignants, assistants d'éducation, AESH et les personnels administratifs de l'éducation, le personnel de l'Éducation nationale et des universités a "un rôle à jouer dans ce bras de fer puisque lorsque les écoles et les collèges sont fermés, les parents ne peuvent aller travailler, de même les fermetures de lycées ou d'universités permettent à la jeunesse de se mobiliser et de participer aux actions de blocage".

Les syndicats enseignants ont été rejoints pas les syndicats lycéens dont l'UNEF qui a appelé à manifester et à faire grève pour "pour imposer une défaite au gouvernement".

Des grèves et des manifestations

Ce mercredi 15 mars, les syndicats espèrent aussi rassembler beaucoup de Français dans la rue, dans plus de 200 communes de France. A Paris, le cortège prévu est très long : des Invalides jusqu'à place d'Italie. Des mobilisations sont organisées dans les centres des principales villes du pays, avec des effets sur les voies de circulation. retraouvez davantage d'informations sur notre article ci-dessous :

Les raffineries bloquées jusqu'au 15 mars, voire plus

Pour l'heure, les expéditions de carburants n'ont pas repris à la sortie des sites de TotalEnergies et d'Esso-ExxonMobil. Le site de Clément Mortier, responsable syndical FO au dépôt de Mardyck de TotalEnergies, a déjà affiché l'objectif de bloquer les expéditions jusqu'au 15 mars, a-t-il indiqué à l'AFP. Comme le rapporte franceinfo, à Donges, près de Saint-Nazaire, la CGT a, elle, indiqué dès vendredi que le mouvement serait reconduit à la raffinerie de TotalEnergies jusqu'au jeudi 16 mars, 21 heures.

Toujours selon l'AFP, mercredi 8 mars, 6,7% des stations manquaient de carburant (diesel ou essence), mais les blocages et les grèves actuelles ne sont pas en mesure d'entraîner des pénuries de carburant, du moins pas à court terme. Il faudrait que les mobilisations durent plusieurs semaines pour que le réapprovisionnement des stations commencent à pâtir des grèves.

Que ce soit en intersyndicale ou à l'initiative d'une seule fédération, les raffineries poursuivent les grèves et certaines parlent même de grèves reconductibles. Les salariés des sites TotalEnergies se montrent déterminés à poursuivre les efforts et savent qu'ils ont encore un levier pour durcir le mouvement : arrêter la production en plus des livraisons de carburant.

Grève reconductible des éboueurs au moins jusqu'au 15 mars

Avec déjà une semaine de grève sans interruption, les éboueurs prévoient de poursuivre le mouvement au moins jusqu'à la grève du 15 mars. A Paris, certaines rues croulent sous les poubelles non ramassées et les déchets qui s'entassent. La situation est la même dans d'autres villes comme Nantes, Metz, Le Havre ou Montpellier.

Peu importe l'inconfort des riverains, les éboueurs sont "très déterminés à continuer le mouvement jusqu'au retrait de ce projet de loi", a fait savoir sur BFMTV Régis Vieceli, secrétaire général CGT de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris. En plus des éboueurs, des usines d'incinération des déchets sont également à l'arrêt, notamment trois aux abords de Paris : à Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et de Saint-Ouen.

Le gouvernement a d'ailleurs commenté la situation à Paris, par la voix de Clément Beaune, ce mardi sur France 2. "Paris est devenu une poubelle géante, une poubelle à ciel ouvert. [...] Ce ne sont pas les éboueurs en grève qui me posent problème, c'est Anne Hidalgo qui fait grève elle-même ! Elle ne fait rien. Action zéro et silence radio ", a regretté le ministre des Transports, considérant que des mesures d'urgence devraient être prises dans la capitale pour les riverains.

Les aéroports en grève le 15 mars ?

Lundi 13 mars en début de soirée, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a fait savoir que des perturbations se profilaient pour la journée du mercredi 15 mars du côté de l'aéroport d'Orly. Les contrôleurs aériens vont en effet se mobiliser contre le projet de réforme des retraites. Les compagnies aériennes ont donc été priées d'annuler 20% de leurs vols dans cet aéroport parisien. Pour autant, contrairement à la semaine dernière, seul l'aéroport Paris-Orly devrait être concerné. Roissy et d'autres aéroports de province avaient également été affectés par la grève la semaine du 6 mars.

Quid des ports en grève le 15 mars ?

La fédération nationale des ports et docks de la CGT a prévenu : "l'ensemble des travailleurs" pourraient soutenir un "arrêt de travail de 72 heures" du 14 au 16 mars, avec, en conclusion, une journée "ports morts" jeudi. À l'occasion d'une conférence de presse, Serge Coutouris, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale CGT des ports et docks, a tenu à préciser que le but n'était pas de "bloquer l'économie", mais avant tout d'"obtenir le retrait du projet".