"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 10 mars 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Après l'euphorie de mardi, retour à un tirage de l'Euromillions plus… classique. Les résultats seront dévoilés sur cette page vers 21h30.

[Mis à jour le 10 mars 2023 à 19h04] Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 10 mars 2023 propose un jackpot de 17 millions d'euros. Comme lors de chaque tirage, un code My Million sera également tiré au sort. Grâce à lui, un participant ayant tenté sa chance en France se verra automatiquement attribuer un million d'euros, et ce, sans même avoir trouvé le moindre bon chiffre composant la combinaison gagnante. Pour l'heure, il est encore possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le résultat de l'Euromillions et du My Million seront délivrés entre 20h45 et 21h30. Tous les résultats seront, bien entendu, à retrouver sur cette page dans la foulée.

La semaine avait commencé sur les chapeaux de roues. La Française des jeux (FDJ) et ses collègues européennes avaient mis en jeu, mardi, pas moins de 144,9 millions d'euros. Une cagnotte qui était le fruit d'un méga jackpot organisé le vendredi précédent et qui n'avait pas trouvé preneur. Résultat, les 130 millions d'euros initialement mis en jeu avaient été remis sur la table avec un peu moins de 15 millions d'euros supplémentaires. De quoi susciter les ambitions. Et mieux valait ne pas trop hésiter à tenter sa chance. Car un champion a empoché le gros lot ce soir-là.

Malheureusement, le petit chanceux ou la petite chanceuse n'avait, semble-t-il, pas tenté sa chance en France. Les très exactement 144 966 361 euros ont été remportés dans un autre pays. Pour rappel, les joueurs de quelque neuf pays participent au tirage de l'Euromillions. Outre la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Irlande, l'Autriche, la Suisse et le Luxembourg sont concernés, chaque mardi et chaque vendredi, par le tirage de l'Euromillions.