"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 14 mars 2023 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Après un long suspense, la FDJ a fini par publier les résultats de l'Euromillions du tirage de ce mardi 14 mars 2023. Êtes-vous devenu millionnaire ?

[Mis à jour le 14 mars 2023 à 21h41] On sait désormais quels chiffres il fallait avoir parié mardi 14 mars 2023. Après un interminable suspense, car oui, quand on attend un résultat, le temps est toujours beaucoup plus long, la Française des jeux (FDJ) s'est enfin résignée à dévoiler la combinaison gagnante du jour. Alors, avez-vous empoché le jackpot ? Le mieux est de consulter ci-dessous tous les résultats de l'Euromillions de ce 14 mars et de comparer :

Tirage du 14/03/2023 16 - 26 - 28 - 31 - 46 Etoiles : 11 - 12

MyMillion : BO 892 9850

Prochain rendez-vous, vendredi. Dix-sept millions d'euros seront au minimum mis en jeu. En attendant, le mieux est de laisser libre cours à son imagination. Qu'il s'agisse de cocher les bons chiffres sur votre grille : mieux vaut-il parier votre numéro de sécurité sociale ou la date de naissance de votre arrière-arrière-grand-maman ? Quid du numéro de votre joueur préféré ou des coordonnées de géolocalisation de votre lieu de naissance ? Mais aussi de laisser libre cours à votre imagination en ce qui concerne vos projets une fois devenu riche ! Sera-t-il judicieux de faire des placements ? De rembourser vos crédits ? D'adopter 101 dalmatiens ? Ou plutôt, 102 ? D'acheter une île paradisiaque sur laquelle vous pourrez imposer votre propre langue, inventée par vous-même pendant le confinement ? Tant de questions !

Pour les anxieux, le mieux est toutefois de se préparer davantage à perdre qu'à gagner. Car lors d'un tirage de l'Euromillions, en ne jouant qu'une combinaison, vous avez très exactement une chance sur 139 838 160 de trouver le résultat du jour. Et c'est justement l'impossible qu'est parvenu à faire, mardi dernier, un joueur chanceux. Alors que 144 millions d'euros étaient en jeu, une personne avait parié sur les bons résultats de l'Euromillions. Conséquence pour les autres ? La cagnotte avait été remise à zéro lors du tirage suivant, ou plutôt à 17 millions d'euros.