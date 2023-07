Orages en France : dix départements en vigilance orange, quelles prévisions ?

De violents orages, avec grêle et très fortes rafales de vent, sont annoncés dans le sud-ouest de la France ce vendredi 7 juillet 2023 par Météo-France.

[Mis à jour le 7 juillet 2023 à 16h03] Les températures grimpent, mais les orages reviennent. Après un début de journée calme et très ensoleillé, le ciel s'annonce chargé dans le Sud-Ouest. De violents orages vont toucher la région en fin d'après-midi. Conséquence, dix départements sont placés en vigilance orange par Météo-France : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne, rejoints en milieu de matinée par la Gironde, la Dordogne, le Tarn et la Haute-Garonne.

En fin d'après-midi, la dégradation orageuse arrivera par le Pays basque, gagnant peu à peu l'intérieur. D'abord sur le Sud de l'Aquitaine et les Pyrénées, la vague orageuse gagnera rapidement l'Occitanie et le Nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ces orages pourront être violents, parfois accompagnés de pluies intenses, de grêle et de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h par endroits. Ils s'atténueront en première partie de nuit. Dans son bulletin, Météo-France précise que les phénomènes les plus violents sont attendus dans les départements en vigilance orange, plus localement dans les autres départements du sud-ouest en vigilance jaune de très forts orages sont possibles.

Prévisions météo de la journée du vendredi 7 juillet 2023 © Capture d'écran site Météo-France

Les orages attendus vendredi en début de soirée s'accompagneront de fortes pluies. 30 à 40 mm en moins d'une heure sont évoqués par Météo-France, qui annonce également "un risque de fortes chutes de grêle et de grosse grêle".