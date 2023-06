Orages en France : quelles prévisions pour le 19 juin 2023 ?

Pas moins de 44 départements étaient placé en vigilance orange, le dimanche 18 juin, par Météo-France. Ce lundi, la situation est légèrement meilleure même si de nombreux départements pourraient être traversés par des orages.

[Mis à jour le 19 juin 2023 à 11h38] Une large majorité de la France métropolitaine est placé en vigilance jaune pour un risque d'orages. Météo-France a même basculé 15 départements en vigilance orange dès 10h30 face à l'activité orageuse. Cette zone se concentre du Poitou-Charentes à la Champagne. Selon le service météorologique, "des fortes pluies sont attendues en cours d'après-midi, puis en soirée, de la région Centre Val-de-Loire et la Bourgogne vers les frontières allemandes".

La vigilance orange pour les orages prévoit des pluies de 30 à 50 millimètres en moins d'une heure. La circulation en région parisienne pourrait être ralentie par cette météo : la N118, entre Sèvres et Ulis, a ainsi été partiellement inondée dimanche 18 juin avec plusieurs moteurs de véhicules noyées. Des chutes des grêles sont aussi attendues. Ce phénomène orageux devrait s'évacuer vers le nord-est du pays durant la nuit.

Des vents de 120 km/h à Paris

Face au "caractère brusque et rapide de ces" orages, Météo-France conseille de suivre les "éventuelles réactualisations de la vigilance au cours de la journée." Dimanche soir, leurs serveurs ont été surchargés en plein cœur d'un violent épisode d'orages. Il faut dire que les pluies diluviennes et les fortes rafales de vents qui ont traversées le nord du pays ont amené une quantité massive de connexions sur le site météorologique. Le vent a ainsi dépassé les 120 km/h au sommet de la tour Eiffel.

La Charente la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Cher, la Nièvre, la Côte-d'Or, l'Yonne, la Haute-Marne, l'Aube et la Marne sont donc placés en vigilance orange jusqu'à minuit. Sur la carte de Météo-France, pour la journée de lundi, 54 départements sont en vigilance jaune. Le jaune prédomine largement. Une couleur qui indique à la population qu'il faut rester sur ses gardes.

Prévisions météo de la journée du lundi 19 juin 2023 © Capture d'écran site Météo-France

Du côté du thermomètre, les températures vont de 31°C du côté d'Ajaccio à 19 °C à Cherbourg. Ce sera entre 23 et 17 °C dans le Sud-Ouest et 27 à 30 °C sur le pourtour méditerranéen. La moitié nord du pays oscillera entre 19 et 28 degrés mais les variations seront importantes lors des passages d'orages.