"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 mars 2023 [EN DIRECT]"

LOTO. Un jackpot de 5 millions d'euros est mis en jeu par la FDJ lors de ce tirage du Loto du mercredi 15 mars 2023. Les résultats seront disponibles sur cette page dès qu'il sera effectué.

[Mis à jour le 15 mars 2023 à 19h12] Qui dit mercredi, dit nouveau tirage Loto. En ce 15 mars 2023, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu une cagnotte de 5 millions d'euros. Que feriez-vous avec une telle somme ? Partirez-vous en voyage autour du monde ? Achèterez-vous la maison ou la voiture de vos rêves ? Gâterez-vous vos proches en leur faisant profiter de vos gains ? Ou bien simplement, épargnerez-vous en cas de coup dur ou pour payer vos factures.

Pour savoir si la chance vous sourit, il faudra attendre le résultat Loto du jour, qui sera disponible plus tard dans la soirée. Les résultats du numéro Joker+, l'option second tirage, et les codes gagnants de la FDJ seront également disponibles ci-dessous :

Comme à son habitude, la FDJ va également tirer au sort 10 codes gagnants d'une valeur de 20 000 euros chacun. Pour rappel, un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Lors du tirage, vous avez jusqu'à 20h15 le soir même pour participer. Vous pouvez pour cela aller sur le site fdj.fr, l'application officielle, ou dans l'un des 30 000 points de vente agréés par la FDJ. Attention : il faut être majeur pour pouvoir jouer, et une carte d'identité pourra vous être demandée. Une grille de Loto basique coûte 2,20 euros, mais son prix peut augmenter avec l'option 2nd tirage ou encore le Joker+.