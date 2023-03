"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 20 mars 2023 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto de ce lundi 20 mars 2023 propose sept millions d'euros. Les résultats seront dévoilés ici même dans la soirée.

[Mis à jour le 20 mars 2023 à 19h03] La semaine commence bien, côté Loto. Pour le premier tirage, la Française des jeux (FDJ) met sur la table sept millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Comme lors de chaque tirage du Loto, qui ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis, quelle que soit la saison ou la météo, 10 codes LOTO seront également tirés au sort et permettront, lors du tirage du Loto de ce lundi 20 mars 2023, de faire remporter 20 000 euros chacun à des participants. L'heure du tirage du Loto devrait donc être attendue avec impatience. Le résultat sera délivré dans la foulée, soit aux alentours de 21 heures sur cette page.

En attendant les résultats du Loto, libre à chacun de tenter sa chance, moyennant 2,20 euros. L'important est de participer comme on dit, mais surtout de profiter du moment pendant lequel on ne connaît pas encore le résultat du Loto du jour. Et pour cause, c'est durant ce laps de temps, entre l'instant où on a validé sa grille et celui où est annoncée la combinaison gagnante, que l'on a le temps de rêver. Car c'est bien là la seule certitude que vous pouvez avoir en participant à un tirage du Loto : vous aurez le temps et l'occasion d'imaginer les choses les plus folles que vous pourriez faire en cas de richesse soudaine.

Par quoi commenceriez-vous si vous remportiez les sept millions d'euros proposés ce lundi soir au tirage du Loto ? Adopter un rhinocéros ? Et de ce fait, déménager non loin d'une réserve africaine où il pourrait vaquer tranquillement à ses occupations de mammifère périssodactyle. Faire un tour du monde des… plus belles salles de bain ? Eh oui, pourquoi pas, après tout, les paysages de nature, c'est surfait pour certains. Ou encore, vous la jouer Tuche à fond en vous installant à Monaco et en privatisant, chaque semaine, le supermarché du coin pour enfin faire vos courses en paix ? Tant d'options…